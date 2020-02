Isabelle Balkany et "grain de riz" : Elle se défend et s'explique

Isabelle Balkany est en pleine tourmente. Alors que son mari est actuellement en prison pour fraude fiscale, son épouse doit faire face au retour d'une vidéo compromettante. Dans la soirée de ce jeudi 6 février, l'émission "Ça vous regarde" sur LCP évoquait le racisme anti-asiatique particulièrement répandu depuis la détection du coronavirus à travers le monde. À cette occasion, la présentatrice a voulu montrer "un exemple d'un Asiatique qui fait profil bas et qui accepte tout". Et c'est une vidéo d'Isabelle Balkany tournée en 2002 qui a été dévoilée. À l'époque suivie par les caméras de 90 Minutes, Isabelle Balkany révélait devant les caméras le surnom qu'elle donne à son employé d'origine cambodgienne : "Il a un nom pas possible il s'appelle euh... Bon ben d'abord on l'a appelé Maurice, et puis on trouvait pas ça drôle. Et un jour je l'ai baptisé 'Grain de riz', et toute la mairie l'a appelé 'Grain de riz' ! Grain de riz on l'adore, il est extra. C'est vrai que vu de l'extérieur ça fait bizarre".

"C'est grotesque"

Alors que la vidéo fait scandale sur la Toile, Isabelle Balkany a tenu à s'expliquer auprès de l'AFP : "Il n'y a eu aucune malice, sinon de l'amitié, et aujourd'hui tout le monde continue à l'appeler "Grain de riz" à la mairie. Moi, à la mairie, tout le monde m'appelle "Graine de semoule" ou "Makrout" (pâtisserie maghrébine) parce que je viens d'Afrique du Nord, alors il faut arrêter. C'est grotesque quoi. On s'est même embrassés, on ne craint pas le coronavirus, nous !". De son côté, l'homme surnommé grain de riz a également réagi à la polémique : "Patrick et Isabelle (Balkany) ne sont pas racistes, ce n'est pas la peine de chercher la petite bête". Contactée également par Franceinfo, Isabelle Balkany a confié : "Tout le monde l’appelle 'Grain de riz', c’est un boat people, il est arrivé en 1981-1982 à la demande de Chirac, cela fait plus de 30 ans. Tout le monde l'a appelé 'Grain de riz' car il est petit et maigrichon, et il a un nom un peu compliqué. Ça ne lui a jamais posé problème et nous non plus. Pourquoi vient-on l'enquiquiner ?".

Par Alexia Felix