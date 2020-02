Isabelle Balkany et "grain de riz" : Une vidéo gênante refait surface

Les époux Balkany continuent de faire parler d'eux. Alors que Patrick Balkany a été condamné en première instance à quatre ans de prison pour fraude fiscale, Isabelle Balkany se bat actuellement pour faire libérer l'actuel maire de Levallois-Perret. Mais depuis quelques heures, Isabelle Balkany est la cible des internautes. Dans la soirée de ce jeudi 6 février, l'émission "Ça vous regarde" sur LCP évoquait le racisme anti-asiatique particulièrement répandu depuis la détection du coronavirus à travers le monde. Et pour montrer un exemple flagrant, la présentatrice de l'émission a voulu montrer "un exemple d'un Asiatique qui fait profil bas et qui accepte tout". Et c'est une vidéo d'Isabelle Balkany tournée en 2002 qui a été dévoilée.

"Et un jour je l'ai baptisé 'Grain de riz'"

Alors qu'elle était suivie à l'époque par les caméras du magazine d'investigation 90 Minutes, Isabelle Balkany assistait à la permanence de la campagne électorale de son époux dans les Hauts-de-Seine. Et alors qu'elle était assise, les journalistes ont remarqué qu'elle se faisait masser par un homme, qui devait réaliser ce rituel tous les soirs. Face aux caméras, Isabelle Balkany révèle alors le surnom qu'elle donne à son employé d'origine cambodgienne : "Il a un nom pas possible il s'appelle euh... Bon ben d'abord on l'a appelé Maurice, et puis on trouvait pas ça drôle. Et un jour je l'ai baptisé 'Grain de riz', et toute la mairie l'a appelé 'Grain de riz' ! Grain de riz on l'adore, il est extra. C'est vrai que vu de l'extérieur ça fait bizarre". Des propos qui ont provoqué un véritable tollé sur la Toile. Pour le moment, Isabelle Balkany n'a pas réagi.

Racisme anti-asiatiques : 2002, Levallois, Isabelle Balkany et son « grain de riz » à Levallois… pic.twitter.com/SwPrebixux — Julien Bellver (@julienbellver) February 7, 2020

