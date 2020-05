Isabelle Balkany hospitalisée : les inquiétudes sur son état psychologique

L'état de santé d'Isabelle Balkany inquiète. L'épouse de Patrick Balkany aurait de nouveau fait une tentative de suicide le dimanche 26 avril, selon les informations de "76Actu". Il y a une semaine, Isabelle Balkany a quitté sa demeure de Giverny (Eure) où elle était confinée, pour rejoindre CHU de Rouen (Seine-Maritime). L'ancienne élue de Levallois-Perret a été officiellement hospitalisée pour une infection pulmonaire et devrait sortir ce lundi 4 mai, selon "76Actu". Mais son avocat Me Pierre-Olivier ne veut pas en ajouter sur "cette nouvelle épreuve strictement privée", rapporte Le Parisien.

"Ses jours ne sont pas en danger"

Tandis que le maire adjoint de Levallois-Perret (LR) David-Xavier Weiss, évoque des "problèmes respiratoires dus à une pneumonie" sur Facebook et dément une tentative de suicide auprès de "76Actu", plusieurs proches d'Isabelle Balkany décrivent "un état psychologique fragile", indique Le Parisien. Son entourage s'est pour autant montré rassurant auprès du journaliste Boris Kharlamoff, de l'agence de presse audio A2PRL, et indique que "ses jours ne sont pas en danger". "Il y a une certaine forme de dépression liée à la perte de son mandat et peut-être l'appréhension du délibéré du 27/05", a confié un proche de la femme âgée de 72 ans. Mais cette interrogation autour d'une nouvelle tentative de suicide en rappelle bel et bien une autre, datant du 1er mai 2019. Egalement chez elle à Giverny, Isabelle Balkany avait avalé de nombreux médicaments avant d'être hospitalisée.

L'entourage d'Isabelle Balkany me précise que "ses jours ne sont pas en danger" après sa tentative de suicide, dimanche soir. "Il y a une certaine forme de dépression liée à la perte de son mandat et peut-être l'appréhension du délibéré du 27/05", me confie l'un de ses proches — Boris Kharlamoff (@BorisKharlamoff) May 2, 2020

Par Marie Merlet