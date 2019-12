Isabelle Balkany : son gros coup de gueule après la diffusion d'une photo volée de son mari

Isabelle Balkany a récemment été condamnée en appel à quatre ans de prison, dont deux fermes pour fraude fiscale. En mai dernier, elle a fait la Une des magazines people après avoir fait une tentative de suicide. "Je suis sortie de l'hôpital fin juin (...) J'avais d'importantes séquelles neurologiques. Après mon coma, j'ai eu une amnésie totale pendant trois semaines. Je ne pouvais pas tenir debout, je tombais. Et j'ai toujours quelques tremblements : j'ai cassé tous les verres de la maison !" confiait-elle quelque temps après dans une interview à Paris Match.

"C'est honteux"

Jeudi 19 décembre 2019, Isabelle Balkany a fait une apparition dans l'émission "C à Vous" diffusée sur France 5 et présentée quotidiennement par Anne-Élisabeth Lemoine. Elle en a profité pour pousser un gros coup de gueule contre Paris Match. Le magazine a publié une photo de son mari Patrick Balkany amaigri à l'hôpital. Un cliché volé qui, pour elle, relève de l'indécence.

"Vous avez certains qui se prétendent être des confrères, des journalistes, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que j'ai été journaliste. C'est mon métier et je ne le reconnais plus (...) C'est indécent, c'est obscène. Je suis choquée et j'ai demandé d'ailleurs aux avocats de faire ce qu'il fallait. C'est honteux. Je suis en colère", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Vous savez, je suis de la génération de mai 68, je sens que je vais remonter sur une barricade".

Par Non Stop People TV