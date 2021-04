Jack Lang : comment il a surmonté la mort de sa fille Valérie (Exclu vidéo)

Chaque jour, du lundi au vendredi, Jordan de Luxe reçoit une personnalité dans son émission "L'instant de Luxe" pour échanger avec elle sur son actualité. Ainsi, cette semaine, le présentateur a recueilli les confidences, entre autres, de Frédéric Taddeï, ancien journaliste sur France Télévisions. Ce dernier a révélé avoir une dizaine d'ennemis en télévision. "Mais ce serait trop d'honneur de les citer", lâchait-il. Et de poursuivre : "Ils m'ont fait des trucs ignobles, des trucs dégueulasses. On vous fait passer pour le contraire de ce que vous êtes. Quand vous faites un métier comme celui-là, si vous n'avez pas d'ennemis au bout de plus de 20 ans de carrière, c'est que personne ne s'est aperçu que vous étiez là. Moi, ils s'en sont aperçus".

En début de semaine, c'est avec Steevy Boulay que Jordan de Luxe s'est entretenu. En plus d'être revenu sur sa participation depuis 2014 aux "Grosses Têtes" sur RTL, l'ancien candidat de "Loft Story" est revenu sur le décès de son papa, Daniel. "Sa mort a été un choc. Il était chercheur d'or en Amazonie (...) J'essaie de trouver une raison à ce départ rapide... Je pense qu'il a dû ne pas faire les choses correctement, il a peut-être dû utiliser du mercure pour trouver de l'or par exemple, fumer après. Il a très vite eu un cancer de la langue, de la bouche et il est parti très, très vite. J'étais en état de choc", confiait-il.

"C'est une véritable brisure..."

Ce vendredi 23 avril 2021, Jordan de Luxe a reçu Jack Lang dans son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'homme politique de 81 ans a évoqué le pire jour de sa vie, à savoir le décès de sa fille Valérie en juillet 2013 à l'âge de 47 ans, des suites d'un mélanome. Dans cette épreuve, il a pu compter sur sa famille, mais aussi sur ses "merveilleux" amis.

Sa femme Monique a davantage eu du mal à surmonter cette disparition que lui. "C'est une véritable brisure, cassure, un déchirement. Moi j'ai la chance de pouvoir, par l'action, par les projets... de ne pas oublier, mais de surmonter un peu les choses. Ma femme vit, mais en même temps, la souffrance est là. Elle était très proche de Valérie (...) Elle était une fille d'exception, d'une beauté à couper de souffle, une comédienne brillante, une militante des droits de l'homme (...) C'était un personnage magique", a-t-il confié. Et de poursuivre : "On l'a accompagnée pendant plusieurs mois. J'ai espéré moi-même qu'on réussirait à vaincre cette terrible maladie. On a passé plusieurs mois ensemble, jour et nuit, à se parler. J'ai admiré son incroyable courage, sa lucidité, son amour des autres. Ce qui l'arrachait, c'était de quitter sa mère, son père, ses amis proches. Elle était tout amour".

Par Non Stop People TV