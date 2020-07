Jacqueline Sauvage morte : François Hollande partage son émotion, quatre ans après l'avoir graciée

C’est une annonce qui a surpris autant qu’elle a choquée. Jacqueline Sauvage est morte le 23 juillet à son domicile de La Selle-sur-le-Bied. Les circonstances de sa mort n’ont pas été dévoilées par sa famille. Son avocate en a fait l’annonce ce jour, mercredi 29 juillet, au lendemain de ses obsèques qui se sont tenues "dans la plus stricte intimité". François Hollande vient de réagir via un communiqué de presse. Le président de la République de 2012 à 2017 l’avait graciée le 28 décembre 2016 alors qu’elle avait été condamnée en appel à dix ans de réclusion après avoir abattu son mari de trois coups de fusil de chasse. "Le décès de Jacqueline Sauvage est d’abord une perte douloureuse pour sa famille et notamment pour ses filles qui l’ont courageusement accompagnée lors des épreuves qu’elle a traversées", indique dans un premier temps l’ancien chef de l’État. "C’est aussi le rappel douloureux d’un drame conjugal qui avait bouleversé l’opinion publique, car Jacqueline Sauvage avait subi pendant des années des violences insupportables de la part de son conjoint. Beaucoup de femmes battues s’étaient reconnues en elle", ajoute François Hollande.

L’ex-président l’avait graciée en décembre 2016

Dans son communiqué de presse, le compagnon de Julie Gayet assume une fois de plus d’avoir graciée Jacqueline Sauvage. Décision qui à l’époque était loin d’avoir fait l’unanimité. "(…) J’avais considéré comme président de la République que sa situation exceptionnelle justifiait après quatre ans de détention, une mesure elle-même exceptionnelle", écrit François Hollande. "Aujourd’hui, si je suis ému par sa disparition, je sais aussi que Jacqueline Sauvage est décédée en liberté", conclut-il. L’affaire Jacqueline Sauvage a eu de nombreuses répercussions dans les médias et sur l’opinion publique. Elle était devenue le symbole des violences conjugales.

Le décès de Jacqueline Sauvage est le rappel douloureux d’un drame conjugal qui avait bouleversé l’opinion publique. Beaucoup de femmes battues s’étaient reconnues en elle.

Aujourd'hui si je suis ému par sa disparition, je sais aussi que Jacqueline Sauvage est décédée en liberté. pic.twitter.com/xOu0ai3XXP — François Hollande (@fhollande) July 29, 2020

Par Non Stop People TV