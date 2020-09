Jacques Chirac : un an après sa mort, comment va Bernadette Chirac ?

Il y a un an jour pour jour, le monde politique pleurait la mort de Jacques Chirac. L’ancien président de la République est décédé des suites d’une insuffisance rénale le 26 septembre 2019, à son domicile parisien. Il était âgé de 86 ans. Un mois après la mort de son mari, Bernadette Chirac a fait sa première déclaration publique dans une lettre envoyée au maire de Cannes, David Lisnard. "C'est avec une très vive émotion que j'ai reçu le registre de condoléances mis, grâce à vous, à la disposition des habitants de Cannes", avait-elle écrit dans cette lettre diffusée ensuite par "Nice Matin". Bernadette Chirac avait également tenu à remercier ses nombreux soutiens. "Au moment où ma famille et moi-même sommes si douloureusement éprouvés par le décès de Jacques, ces marques d'affection, d'amitié et de fidélité nous vont droit au cœur", avait affirmé la veuve de Jacques Chirac.

Bernadette Chirac "va le mieux possible"

Ce samedi 26 septembre 2020 est un jour particulier pour les proches de Jacques Chirac. L’ancien président étant décédé il y a un an jour pour jour, tous les regards se tournent vers Bernadette Chirac. Beaucoup se demandent comment va l’ancienne Première dame. Et pour cause, son état de santé ne serait pas au beau fixe. Mais sa fille Claude Chirac a tenu à se montrer rassurante quant à la santé de sa mère. Dans une interview accordée à BFM TV, qui sera diffusée sur la chaîne samedi 26 septembre à 13H, Claude Chirac assure que "tout va bien". "Ma mère va le mieux possible et on va vivre ce premier anniversaire en famille, autour d'elle et paisiblement", affirme-t-elle encore. Si cette journée s’annonce difficile, Claude Chirac confie que sa famille reste unie dans la douleur. "Ce moment un peu particulier que tous ceux qui ont vécu des deuils connaissent. Ce premier anniversaire de la mort d'un proche c'est toujours un moment un peu particulier, un peu douloureux, mais ça va", explique-t-elle.

Par Matilde A.