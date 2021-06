Jean Castex cas contact : Le Premier ministre placé à l'isolement

Le coronavirus n'épargne personne et continue de se propager sur le territoire national. Malgré la troisième phase du déconfinement qui a été lancée ce mercredi 9 juin, avec l'assouplissement de toutes les restrictions, la pandémie de coronavirus est loin d'être de l'histoire ancienne. À l'occasion de cette journée placée sous le signe des libertés semi-retrouvées, Jean Castex s'est rendu au marché de Rungis dans la matinée et a montré son soutien à Laurent Saint-Martin, la tête de liste de La République en Marche dans le Val-de-Marne, pour les élections régionales. Le Premier ministre a également profité de cette journée ensoleillée afin de déjeuner aux côtés du ministre de l'Économie Bruno Le Maire à la brasserie Lipp, dans le VI arrondissement de Paris. Et si les gestes barrières n'étaient pas toujours au rendez-vous, le verdict est tombé dans la soirée. Jean Castex est cas contact et a dû se placer à l'isolement pour une durée de sept jours.

7 jours à l'isolement

Jean Castex est cas contact de sa femme, Sandra Ribelaygue, qui a été testée positive au coronavirus. "Le Premier ministre, qui avait reçu sa première injection de vaccin Astra Zeneca le 19 mars, a été testé négatif ce soir", a précisé Matignon à l'AFP. Cependant, les équipes de Jean Castex ont ajouté : "Néanmoins, en qualité de cas contact, il se place à l'isolement durant sept jours, conformément aux règles sanitaires." En moins d'un an, le Premier ministre a été contraint de se placer trois fois à l'isolement. En septembre dernier, il avait été cas contact de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, puis d'Emmanuel Macron en décembre.

Par Solène Sab