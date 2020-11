Jean Castex : ce que Jean Lassalle pense de lui en tant que Premier ministre (Exclu vidéo)

C'est une nouvelle semaine d'interviews que propose Evelyne Thomas dans sa toute nouvelle émission diffusée depuis le 28 septembre dernier sur Non Stop People. Après Enora Malagré, la présentatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 reçoit Jean Lassalle, l'un des anciens candidats à la présidentielle de 2017. Dans un premier extrait, le député des Pyrénées-Atlantiques est revenue sur cette blague gênante à propos de sa femme qu'il avait prononcée en 2009 face à un journaliste du "Petit Journal" de Canal+ dans le cadre du Salon de l'Agriculture.

"Je regrette cette phrase, d'autant plus que je ne l'ai jamais prononcée comme ça. C'est un montage. Et celui qui l'a fait à Canal+ le sait très bien. Je ne suis pas fier du tout, je n'ai pas été fier de cela", dit-il. Et de poursuivre : "Ma femme avait compris parce qu'elle n'était pas loin donc elle savait comment ça s'était passé".

"Je ne serai jamais Premier ministre"

Dans un second extrait, Evelyne Thomas veut savoir si Jean Lassalle se voit devenir Premier ministre de François Bayrou. Pour rappel, le député a longtemps été le bras droit de l'homme politique. "Non, ça c'est exclu totalement parce qu'il ne sera jamais président de la République et je ne serai jamais Premier ministre, ça ne sert à rien", lâche-t-il face à l'animatrice.

Et que pense-t-il de Jean Castex, l'actuel Premier ministre sous la présidence d'Emmanuel Macron, en poste depuis le 3 juillet dernier après la démission du gouvernement d'Edouard Philippe ? "C'est le machiniste", dit-il avant de poursuivre : "C'est pas nouveau dans la Ve République. C'est certainement la meilleure République, elle est bâtie sur l'honneur. C'est-à-dire que celui qui perd ne gagne pas. Ici, vous pouvez perdre et regagner et c'est ça qui détruit le plus l'idée même de l'expression du peuple souverain, celui qui choisit".

Par Non Stop People TV