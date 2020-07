Jean Castex : le premier ministre fait une blague subtile et osée aux journalistes

Le 3 juillet dernier, Jean Castex a été élu Premier Ministre suite au départ d'Edouard Philippe. Depuis cette date, les moindres faits et gestes de l'homme politique de 55 ans sont scrutés et passés au peigne fin. Notamment car la composition de ce nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron est loin de faire l'unanimité auprès de l'opinion publique.



Si Gérald Darmanin (le nouveau ministre de l'intérieur) et Eric Dupond-Morreti (nouveau ministre de la justice) étaient les deux seuls à être pointés du doigt, Jean Castex a fait une première erreur il y a quelques jours. Le 22 juillet dernier, en sortant du Conseil des ministres, le Premier ministre a, sans le faire exprès, dévoilé une note censée rester privée.

Jean Castex avait en effet glissé cette note sur ses dossiers et il a comme toujours, été pris en photo à la sortie du fameux conseil.... En zoomant sur la note, les journalistes étaient parvenus à décrypter ce qui était écrit : "Finalement, on a trouvé un os à ronger supplémentaire pour le jeune Gabriel (Attal, le porte-parole du gouvernement, NDLR) ?" Il était ensuite possible de dire "Non" en réponse à la question, le tout suivi d'une autre inscription illisible car cachée par le pouce de Jean Castex.

Jean Castex réplique avec humour

Ce mercredi 29 juillet 2020, même scénario : celui qui est surnommé "croque-mémé" est sorti du Conseil des ministres dossiers sous le bras, avec une note encore une fois glissée sur la pile de dossier. En zoomant sur les photos prises, nous découvrons un message écrit par le Premier ministre et destiné aux journalistes : "Vous ne m'aurez pas une deuxième fois ! Bel été à vous".



Une façon amusante façon d'expliquer qu'il a bien compris que les moindres détails de son quotidien sont épiés et qu'il a déjà entrepris d'être très vigilant.

#Castex sort du conseil des ministre avec un papier ou il a marqué « vous ne m’aurez pas une deuxième fois » photo J.Witt / Sipa Press pic.twitter.com/5cyaNsLZfa — Jacques Witt (@JacquesWitt) July 29, 2020

Par E.S.