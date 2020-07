Jean Castex Premier ministre : Qui est sa femme Sandra Castex ? 

C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe au sein du gouvernement. Après des semaines de rumeurs concernant une éviction d'Édouard Philippe au sein du gouvernement après un remaniement, c'est finalement lui qui a pris les devants. Il a annoncé sa démission du poste de Premier ministre ce vendredi 3 juillet et Emmanuel Macron l'a accepté. Déjà prêt à changer son équipe, le président de la République avait quelques noms en tête pour succéder à Edouard Philippe en tant que Premier ministre. C'est pourquoi, seulement quelques heures après l'annonce de sa démission, son remplaçant était déjà nommé.

une famille de politique

Il s'agit de Jean Castex. Un homme politique de 55 ans, peu connu du grand public. Il avait été appelé il y a quelques semaines afin de gérer l'épineux dossier du déconfinement après la crise sanitaire. Il ne manque pas d'expérience politique puisqu'il a été nommé conseiller aux affaires sociales au cabinet de Nicolas Sarkozy en 2010 avant d'être secrétaire adjoint de l'Élysée jusqu'en 2012.

Jean Castex a une vie professionnelle bien remplie, qu'il sait parfaitement allier avec sa vie privée. En 2011, Libération révélait : "Chaque vendredi midi, il prend l’avion pour rejoindre sa femme, ses enfants et ses administrés. Pour un retour à l’Elysée, le lundi matin" lorsqu'il travaillait pour Nicolas Sarkozy. Et ses aller-retours, sa femme peut les comprendre puisqu'elle est elle-même élue. Sandra Castex, 49 ans, née Ribelaygue est d'origine catalane. Elle a été élue conseillère municipale de Valcebollère, petit village près de la frontière espagnole et en mars dernier, lors du premier tour des élections, elle a obtenu 97,29% des voix. Pour l'instant rien n'indique si Sandra Castex va suivre son mari à Matignon ou si elle va poursuivre son travail en tant qu'élue dans le sud de la France.

Par J.F.