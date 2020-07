Jean Castex : qui est le nouveau Premier ministre ?

C’est un inconnu auprès des Français qui arrive à Matignon. Jean Castex vient d’être nommé Premier ministre. Il remplace Édouard Philippe à Matignon. Mais qui est le nouveau chef du gouvernement ? Les commentateurs politiques disent de lui que c’est un grand travailleur, connaissant bien les rouages de la politique et de l’exécutif. L’homme a connu un parcours on ne peut plus classique. Diplômé de Sciences-Po Paris en 1986, Jean Castex fait ensuite l’ENA dont il sort promu en 1991.

Il choisit de faire carrière dans la haute fonction publique en devenant conseiller référendaire puis conseiller-maître à la Cour des comptes. Il connaît bien le fonctionnement de la présidence puisqu’il a été secrétaire général adjoint de la présidence de la République sous Nicolas Sarkozy entre 2011 et 2012. C’est d’ailleurs un proche de l’ex-président. Homme de droite, il a soutenu la candidature de François Fillon pour la présidence de l’UMP en 2012. Il se fait élire maire de Prades sous l’étiquette UMP en 2008. Poste qu’il occupait toujours quand il a été appelé par Édouard Philippe pour être le Monsieur Déconfinement.

C’est le Monsieur Déconfinement

Celui qui était toujours président de l’Agence nationale du sport a en effet été chargé par l’ancien Premier ministre le 2 avril 2020 de coordonner le travail de réflexion du gouvernement sur les stratégies de sortie progressive du confinement suite à la pandémie de Covid-19. Un déconfinement réussi selon le pouvoir en place.

En nommant Jean Castex au pouvoir, Emmanuel Macron n’ouvre pas la porte à un gouvernement plus socialiste. Mais en nommant un homme qui connait les territoires et le fonctionnement de l’État, c’est un pas qui est fait vers plus de collaboration entre les territoires, les élus locaux et l’exécutif. Un ancrage plus territorial : une des volontés d'Emmanuel Macron pour la dernière partie de son quinquennat. La passation de pouvoir entre Édouard Philippe et Jean Castex se fera à 15h à Matignon. Le nouveau Premier ministre aura ensuite le week-end pour constituer son gouvernement.

Par Ambre L