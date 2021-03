Jean-Christophe Lagarde : Le président de l'UDI en garde à vue pour détention d'armes

Député de Seine-Saint-Denis et président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde a été placé en garde à vue dans la nuit de mercredi à jeudi 11 mars à Bobigny pour détention d'armes, selon une information d'Europe 1, confirmée par franceinfo auprès du parquet de Bobigny. Depuis 5 heures du matin, il est entendu par les enquêteurs de la police judiciaire du département pour expliquer la présence de plusieurs armes manifestement non déclarées, à son domicile, à Drancy. La police a été avertie vers 1 heure du matin par des proches de l'homme politique après qu'il aurait fait une tentative de suicide et était armé, selon Europe 1. En se rendant sur place, près de son pavillon de Drancy, les policiers auraient entendu une détonation.

Dans un état dépressif selon des proches

"En possession de nombreuses armes longues et de poing", Jean-Christophe Lagarde a été trouvé "sain et sauf". Tandis que ses proches ont affirmé que l'homme politique de 53 ans était dans un état dépressif, ce dernier a démenti avoir voulu metre fin à ses jours. Concernant les armes détenues par le député, des vérifications approfondies vont être menées, a indiqué Europe 1. Ancien maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde avait succédé à Jean-Louis Borloo en prenant la tête de l'UDI en 2014. En 2010, il était devenu vice-président de l'Assemblée nationale.

Par Marie Merlet