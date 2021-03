Jean-Jacques Bourdin réagit au tacle d’Apolline de Malherbe sur ses audiences

"Mon rendez-vous politique n’a jamais connu une aussi belle saison. Depuis Septembre, RMC et BFMTV battent des records sur cette tranche. Merci à toutes et à tous. Demain je recevrai Richard Ferrand, Président de l’assemblée nationale". Le message posté ce mardi 9 mars sur Twitter par Jean-Jacques Bourdin est sans équivoque. Le journaliste, qui a quitté la matinale de RMC et a été remplacé par son joker Apolline de Malherbe, a clairement visé cette dernière dans ce tweet où il affirme que son émission ne s’est jamais portée aussi bien. Tout est parti d’une interview de Jean-Jacques Bourdin parue ce week-end dans le Journal Du Dimanche. Il a déclaré à l’hebdomadaire : "Je remarque simplement que RMC a toujours été une radio populaire, proche de l'auditeur, loin de l'entre-soi parisien. Et je ne souhaite pas qu'elle s'égare. Cet éloignement explique sans doute les chiffres actuels (...) On s'est peu à peu éloigné du concept très clair d'origine avec trois piliers : information, débat et sport".

Le respect du maillot RMC

Vexée par ces propos, Apolline de Malherbe a donné son point de vue dans un mail interne dévoilé par le Parisien : "Certes nous n'imaginions pas de sa part des encouragements. Mais j'espérais pour nous tous au moins le respect du maillot RMC, le respect du collectif, et un minimum d'honnêteté. Je ne pensais simplement pas que l'ancien buteur chercherait à marquer contre son camp. [...] Les audiences de son interview de 8h35 continuent d'ailleurs encore aujourd'hui à chuter sur l'antenne, davantage que ne baisse la tranche 6 heures-8h35". Un tacle que le mari de Anne Nivat n’a apparemment guère apprécié et auquel il a apporté une réponse cinglante. Reste à savoir si le clash entre les deux journalistes prendra fin avec ce tweet.