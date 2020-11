Jean Lassalle : ses regrets sur sa blague gênante à propos de sa femme (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a fait ses premiers pas sur Non Stop People en tant qu'animatrice d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Depuis son arrivée sur la chaîne, celle qui officie aussi sur "Chérie 25" dans "C'est mon choix" s'est entretenue avec Djibril Cissé, Clara Morgane, Booder, Chantal Goya ou encore Pierre Billon.

Cette nouvelle semaine d'interviews a démarré avec Enora Malagré, l'ancienne chroniqueuse de "Cyril Hanouna" dans "Touche pas à mon poste". Si cette dernière est revenue sur son départ de l'émission de C8 en 2017, elle s'est aussi confiée sur son désir de maternité. À cause de l'endométriose, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle espère un jour devenir maman grâce à l'adoption. "J'espère que ça va marcher, je sais que le chemin sera long", confiait-elle.

Il dénonce un montage...

Ce mardi 10 novembre, Evelyne Thomas reçoit Jean Lassalle. Souvenez-vous : en 2017, il était l'un des candidats à la présidentielle. Trente jours avant de découvrir le nom du vainqueur, les équipes de Yann Barthès dans "Quotidien" avait rencontré le député des Pyrénées-Atlantiques lors d'un grand oral organisé devant l'Association des Maires de France. En plateau, le présentateur avait ensuite ressorti un reportage de 2009 filmé lors du Salon de l'Agriculture. Jean Lassalle avait alors dit face à un journaliste du "Petit Journal" que son cochon préféré était une petite cochonne, à savoir son épouse. Une blague gênante qui à l'époque n'avait pas été comprise.

Face à Evelyne Thomas, Jean Lassalle est revenu sur cette histoire. "Je regrette cette phrase, d'autant plus que je ne l'ai jamais prononcée comme ça. C'est un montage. Et celui qui l'a fait à Canal+ le sait très bien. Je ne suis pas fier du tout, je n'ai pas été fier de cela", commence-t-il. Et de poursuivre : "Ma femme avait compris parce qu'elle n'était pas loin donc elle savait comment ça s'était passé".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV