Jean-Louis Debré : Son frère François meurt quelques heures après un autre de ses frères

La famille Debré est frappée par un second décès. Peu après la mort de l'ancien ministre Bernard Debré, son frère François Debré est décédé. Fille du journaliste, l'écrivaine Constance Debré a annoncé la nouvelle à l'AFP : "Le journaliste et ancien grand reporter François Debré, l'un des quatre fils de l'ancien Premier ministre Michel Debré, est décédé à l'âge de 78 ans, quelques heures seulement après son frère Bernard, a-t-on appris auprès de sa fille, l'écrivaine Constance Debré", a-t-il été indiqué sur Twitter. Le fils de l'ancien Premier ministre Michel Debré qui luttait depuis plusieurs mois contre la maladie, s'est éteint à son domicile, "à Montlouis-sur-Loire, près de Tours, dans la nuit de dimanche à lundi", a précisé sa fille.

Loin de la politique

A l'inverse de son père et ses frères qui ont mené une carrière politique, François Debré était devenu journaliste en couvrant des conflits sur plusieurs continents. Entre 1977 et 1981, il était devenu grand reporter à TF1. Egalement écrivain, il avait été récompensé du prix Albert-Londres en 1977 pour son livre "Cambodge, la révolution de la forêt". Avec son ouvrage "Le livre des égarés", il avait obtenu le prix Paul-Flat de l'Académie française en 1980 et une place dans la sélection du Goncourt en 1981. Dans son autobiographie "Trente ans de sursis", il avait raconté sa descente aux enfers avec ses addictions à l’opium et l’héroïne, et s'était confié sur la mort de sa femme Maylis Ybarnegaray à l'âge de 46 ans, mère de ses deux filles, Constance et Ondine Debré.

Par Marie Merlet