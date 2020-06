Jean-Marie Bigard confiant pour les présidentielles : "une belle bande de tocards en face de moi"

Pendant le confinement Jean-Marie Bigard a fait parler de lui. Personnage haut en couleurs, il a d’abord déclaré être en faveur de l’usage de la chloroquine pour contrer les effets du coronavirus et a ensuite affiché son soutien au Professeur Raoult, à l’origine de ce traitement. Une fois le déconfinement amorcé, l’humoriste a continué à faire parler de lui en poussant des coups de gueule contre le gouvernement notamment. Puis il a évoqué une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec Emmanuel Macron et a affirmé ne pas écarter une possible candidature pour les élections présidentielles de 2022. Des propos largement relayés dans les médias. Ce jeudi 11 juin, Jean-Marie Bigard était invité de RMC et n’a pas éludé la question.

"Une belle bande de tocards en face de moi"

Les "Grandes Gueules" recevaient par téléphone Jean-Marie Bigard et ce dernier a confirmé qu’une course à la présidentielle pourrait bien le tenter. Et il a fait part de ses ambitions sur RMC. "Je laisse la cocotte-minute chauffer à feu doux. Je m’aperçois qu’il y a tellement de guignols, ceux qui parlent de moi, ceux qui tout d’un coup auraient peur d’un électron libre comme moi, en fait ils se démasquent tout seuls. Et plus ça vient, plus je me dis qu’il y a tellement une belle bande de tocards en face de moi que je crois que je peux avancer encore un petit peu dans la mêlée tu vois ?". Il a alors évoqué une enquête Ifop pour Valeurs Actuelles qui annonce que 13% des électeurs pourraient le soutenir, "Je vais aller jusqu’à un moment, on va dire, raisonnable".

Par Non Stop People TV