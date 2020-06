Jean-Marie Bigard confirme de nouveau ses ambitions politiques

Jean-Marie Bigard continu de se lâcher. Le confinement a inspiré l'humoriste qui a donné "un spectacle unique et inédit" ce samedi 20 juin sur la scène de l'Apollo Théâtre dans le 11e arrondissement de Paris. Bien que dans une salle avec très peu de public, Jean-Marie Bigard a été suivi par ses fans grâce au streaming. Devant 5000 spectateurs payants selon les organisateurs, rapporte le Parisien, l'humoriste ne s'est privé de rien. Accompagné d'un téléphone rouge "pour le cas où le président appellerait", l'humoriste a abordé l'élection présidentielle qu'il ne compte finalement pas abandonner.

"Je suis ravi de faire peur"

"J'ai entendu dire que j'allais jeter l'éponge. Pas du tout, je suis ravi de faire peur à cette bande d'enc****. Etre l'épouvantail de tous ces conn****, ça me plaît énormément. C'est bien, non, d'avoir quelqu'un qui parle simplement, avec son cœur, non ? Je suis un peu vulgaire, mais on comprend ce que je dis. Je vais aller demander aux maires s'ils veulent bien me donner les 5000 signatures et on verra", a lâché Jean-Marie Bigard. Cette confirmation de ses intentions politiques survient après son interview mise au point au magazine Society : "J'y connais rien en politique. J'ai jamais voulu en faire. Je me ferais déchiqueter si je rentrais sur le terrain. Je préfère gueuler en tribune (...) ce n'est pas au goût du jour". En pleine forme dans son spectacle, l'humoriste en a profité au passage pour fustiger "les tocards qui nous gouvernent", et s'en prendre à la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, au ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, ou encore à l'ancienne ministre Agnès Buzyn.

Par Marie Merlet