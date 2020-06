Jean-Marie Bigard : Elie Semoun tacle sa candidature aux présidentielles

C’est un feuilleton qui n’en finit pas. Très présent médiatiquement depuis le confinement, Jean-Marie Bigard a poussé de nombreux coups de gueule contre le gouvernement notamment. Puis il a fait parler de lui en dévoilant sa conversation téléphonique avec Emmanuel Macron. Le véritable buzz médiatique intervient après une interview sur BFMTV au cours de laquelle Jean-Marie Bigard laisse entendre qu’il pourrait se porter candidat pour les élections présidentielles de 2022. Depuis l’humoriste a évoqué ses ambitions avant de se rétracter et de finalement maintenir ses propos. Invité de Philippe Vandel sur Europe 1 ce jeudi 25 juin, Elie Semoun a donné son avis et il ne cache pas son incompréhension.

"Je trouve que c’est une grosse connerie !"

Alors qu’il évoquait le retour dans les salles de cinéma de "Ducobu 3", dont la diffusion a été arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus, Elie Semoun a été interrogé sur les ambitions présidentielles de Jean-Marie Bigard. Et l’humoriste ne mâche pas ses mots. "J’ai halluciné en apprenant ça ! Je trouve que c’est une grosse connerie !" Avant de poursuivre, "Je ne comprends pas pourquoi il fait ça, c’est peut-être pour flatter son égo, mais il ne devrait pas, il va y laisser des plumes, le pauvre !". Une démarche loin de faire l’unanimité. Puis Elie Semoun qui a repris des sketchs avec Franck Dubosc pendant le confinement estime qu’il ne faut pas mélanger humour et politique. "Ça n’a jamais fait bon ménage. Il faut qu’on reste à notre place, on est des bouffons, on peut se moquer des politiques, on est très bien placés pour s’en moquer. Mais quand tout à coup on fait partie du clan, c’est plus possible".

