Jean-Marie Bigard nargue Emmanuel Macron : son appel ironique aux maires de France

Lola Marois première dame de France ? C'est ainsi que le magazine King présente l'actrice de la série "Plus belle la vie" en couverture de son nouveau numéro. Si le média de charme ose cette audacieuse prémonition c'est tout simplement car son mari, Jean-Marie Bigard, a laissé sous entendre qu'il aimerait se présenter aux élections présidentielles de 2022.

En juin dernier, le célèbre humoriste de 66 ans avait fait part de ses ambitions politiques concernant la prochaine course pour atteindre l'Elysée. Ce mercredi 29 juillet, celui qui est réputé pour ses frasques et ses écarts de langage nargue à nouveau la classe politique avec une vidéo publiée sur Twitter.

"Il me manque plus que mes 500 signatures, enfin j'en ai déjà quelques-unes. Spontanément, il y a des maires qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'ils étaient ok. Quel kiff ce serait d'avoir mes 500 signatures avant tout le monde !" déclare-t-il dans la vidéo en référence aux fameux 500 parrainages nécessaires pour pouvoir se porter candidat aux élections présidentielles.

"L'Élysée c'est moche"

Toujours prêt à faire rire tout en suscitant la polémique, Jean-Marie Bigard se filme devant un château gonflable : "Je suis devant mon château. En tant que futur président, je suis obligé quand même d'avoir un château. L’Élysée, c'est moche, moi je préfère ça, c'est plus naturel et puis c'est un petit peu plus pirate!" lance-t-il alors qu'il porte un t-shirt blanc avec inscrit "Bigard président".



Simple plaisanterie ou réelles intentions politiques ? Si sa mise en scène fait sourire, le mari de Lola Marois lance néanmoins un appel clair aux maires de l'Hexagone : "Je m'adresse à tous les maires de tous les villages, de toutes les villes, donnez-moi votre signature. Merci d'avance!".





Allez 500 signatures pour foutre un sacré bordel pic.twitter.com/Q9QR8YNI4G — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) July 29, 2020

Par E.S.