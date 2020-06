Jean-Marie Bigard répond à Elie Semoun après son tacle sur ses ambitions politiques

Il affole les médias. Depuis plusieurs semaines, Jean-Marie Bigard fait souffler le chaud puis le froid quant à une possible candidature lors des prochaines élections présidentielles de 2022. Invité d’Europe 1 le 25 juin dernier, Elie Semoun a été interrogé sur les ambitions politiques de son confrère et il n’a pas mâché ses mots estimant avoir "halluciné". Il qualifie cette idée de "connerie" puis se justifie, "Il faut qu’on reste à notre place, on est des bouffons, on peut se moquer des politiques (…)". Des propos entendus par Jean-Marie Bigard qui lui a répondu à travers une vidéo postée sur son compte Facebook.

Il rebondit au terme "bouffon" employé par Elie Semoun

Dimanche 28 juin, l’humoriste a confirmé qu’il avait "entendu parler" Elie Semoun chez Philippe Vandel et s’est adressé directement à lui. "Je suis ravi de savoir que tu essaies de me protéger de moi-même (…)" débute Jean-Marie Bigard. Puis il réplique, reprenant le terme utilisé par son ami : "Nous sommes des bouffons alors je te rappellerais mon p’tit Elie que le bouffon au départ et de tout temps est quand même le mec qui au milieu de la cour devant le roi sort des choses que personne ne peut sortir. C’est donc en premier un mec extrêmement courageux le bouffon (…)" L’humoriste met alors en garde Elie Semoun, "Fais gaffe quand tu dis ‘bouffon’ parce que le bouffon est un mec très courageux. Le bouffon qui n’est pas courageux est un lécheur de trou du c** (…) il reste planqué, il est un peu d’accord avec tout le monde mais il ne prend pas de risque. Moi je suis un vrai bouffon qui a des c******". Jean-Marie Bigard termine sa vidéo par l’épitaphe qu’il souhaiterait voir écrite sur sa tombe s’il lui "arrivait malheur", "Je veux qu’on marque ‘Ci-gît un bouffon qui avait des c******’. C’est ça que je voulais te dire mon petit Elie".

Par Non Stop People TV