Jean-Marie Bigard s'agace et traite Emmanuel Macron de "dictateur" sur Twitter

Les coups de gueule des artistes sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement n’en finissent plus. Après Jean Dujardin, Patrick Bruel, Clara Luciani, M. Pokora, Slimane, Francis Lalanne, Kev Adams ou encore Gad Elmaleh, c’était au tour de la chanteuse Yseult de s’insurger il y a quelques jours. Attristée par la situation compliquée des artistes depuis un an, la chanteuse primée aux Victoires de la Musique a lancé un appel à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Ce lundi 15 mars 2021, c’est Jean-Marie Bigard qui, une nouvelle fois, laisse exploser sa colère. "Bonjour à tous, bonjour les amis, message au dictateur, notre dictateur Emmanuel Macron ! Emmanuel Macron, le dictateur de mes cou*lles". Je rajoute 'de mes cou*lles', c’est ma petite touche personnelle parce que comme ça, on va peut-être lui montrer la vidéo. L’algorithme de Facebook va peut-être me couper en rondelles, c’est peut-être ma dernière vidéo. Je serai certainement définitivement bloqué", a lancé l’humoriste dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux.

Jean-Marie Bigard victime de censure ?

Le mari de Lola Marois a ensuite assuré avoir été censuré : "J’ai été coupé dans le défi de la vérité que j’ai enregistré le lundi 8, jour de la journée de la femme, pour France Soir. On était parti sûrement pour faire des millions de vues et on a fait 50 000 vues en une heure, à peine. On était partis sur des chapeaux de roues et on a coupé… Dictature, dictature, dictature !", a déclaré Jean-Marie Bigard avant de continuer pour apporter son soutien aux restaurateurs : "Voilà, donc je m’adresse au dictateur, un dictateur normalement, ça a des cou*illes, donc tu pourrais dire à ton ministre de la Santé Olivier Véran : 'Ecoutes, tu sais quoi, on va rouvrir les terrasses, les brasseries, des restaurateurs, des bars… On peut faire ça, il n’y a aura pas un mort de plus ! Aucun cluster ne vient de l’extérieur et cela leur ferait une petite bouffée d’oxygène".

Jean-Marie Bigard a fini sa tirade en comparant Emmanuel Macron à Derek Chauvin, le policier qui a causé la mort de George Floyd en mai dernier aux États-Unis. "Nos gouvernants sont comparables à ce flic qui a son tibia sur la gorge de George Floyd qui dit je ne peux plus respirer et le mec il continue jusqu’à le tuer", a-t-il poursuivi.

Ouvrez au moins les terrasses bordel de mèrde !!!! pic.twitter.com/oXmWCvKGOI — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) March 15, 2021

Par E.S.