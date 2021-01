Jean-Marie Le Pen : son mariage secret choque sa famille

Il y a quelques semaines, Jean-Marie Le Pen a confié avoir été touché par la Covid-19. Une contamination qu'il a plutôt bien vécue étant donné qu'il l'a appris après coup. En effet, c'est en réalisant une prise de sang que l'homme politique a appris que son corps avait développé les anticorps nécessaires pour lutter contre la covid-19. Dans les colonnes du Parisien, il déclarait qu'il n'avait pas l'intention de se faire vacciner suite à cela : "Si le besoin s'en fait ressentir, je le ferai. Mais je ne m'inflige pas le plaisir d'une piqûre, vu que je me sens relativement protégé maintenant !".

"Quand on a un père comme ça, il faut apprendre à passer outre"

Mais si aujourd'hui Jean-Marie Le Pen fait parler de lui, c'est pour une autre raison. En effet, le père de Marine Le Pen s'est marié religieusement ce samedi 16 janvier avec sa femme Jany, âgée de 88 ans. Une décision qui a surpris la famille puisque cette dernière n'était pas au courant comme le rapporte le Figaro : " C'est assez perturbant. On se demande pourquoi ? Comment ? Apprendre cela par voie de presse est humiliant et blessant pour nous ses enfants, comme pour tous ses petits-enfants" a déclaré la soeur de Marine Le Pen, Yann. "J'ai des rapports très proches avec mon père. C'est quelque chose qui m'aurait fait très plaisir qu'il épouse sa femme dans ses vieux jours. Mais là, on sent que quelque chose n'est pas normal... Son entourage n'est pas très catholique."

Avant d'ajouter de manière plus modérée : "Quand on a un père comme ça, il faut apprendre à passer outre. Mais nous, ses filles, sommes toutes les trois choquées."

