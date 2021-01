Jean-Marie Le Pen : touché par la Covid-19, il se confie

Cela fait plusieurs mois maintenant que la crise sanitaire de la covid-19 est présente dans le monde. Depuis bientôt un an, la France est littéralement paralysé par ce virus. Et de plus en plus de Français sont touchés par la Covid-19, mais certains ne s'en aperçoivent presque pas. C'est le cas de Jean-Marie Le Pen. L'ancien président du Front national a révélé au Parisien qu'il avait contracté le coronavirus.

Une information dont lui-même n'était pas au courant puisqu'il l'a appris après une prise de sang. Jean-Marie Le Pen s'est rendu compte que son corps avait développé les anticorps pour lutter contre le virus, ce qui veut dire que le patient a été infecté au moins une fois.

"On ne l'appelle pas le Menhir pour rien"



L'homme politique de 92 ans aurait eu une forme assez légère comme il l'a indiqué au Parisien : "Une agression que j'ai ressentie de façon modérée". Il aurait contracté le virus au cours du dernier trimestre de 2020. Ses proches ont évidemment appris la nouvelle avec beaucoup de légèreté d'autant plus qu'il sort de quelques semaines d'hospitalisation. "On ne l'appelle pas le Menhir pour rien !" ont-ils déclaré.

Une infection qui remet en question sa vaccination. Bien documenté sur le sujet, Jean-Marie Le Pen a fait savoir qu'il ne se ferait pas vacciner. "Si le besoin s'en fait ressentir, je le ferai. Mais je ne m'inflige pas le plaisir d'une piqûre, vu que je me sens relativement protégé maintenant!".

Quelques jours avant, au micro de BFMTV, Marine Le Pen avait déclaré qu'elle demandait à "ses proches fragiles de se faire vacciner". Une déclaration qui a, du coup, beaucoup fait rire son père "Je ne suis pas un proche fragile, je suis un proche fort !".

Par J.F.