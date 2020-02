Jean-Pierre Elkabbach : Mediapart dénonce sa connivence avec Brice Hortefeux

Ce sont des échanges plutôt étranges que révèle Mediapart mardi 25 février. Fin 2013, les autorités décident de mettre sur écoute l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux dans l'affaire des financements libyens. Les forces de l'ordre cherchaient à l'époque à savoir comment Brice Hortefeux préparait ses interviews. En effet, il avait justifié sa présence à Paris le 17 novembre 2006, date à laquelle la police le soupçonne d'un voyage secret à Tripoli, par la préparation d'un entretien avec Jean-Pierre Elkabbach, journaliste officiant sur Europe 1.

Et ce qu'ils ont découvert est assez étrange. Ils se sont rendu compte que Jean-Pierre Elkabbach, qui s'est exprimé sur son départ d'Europe 1, dicte absolument tout ce que devra dire Brice Hortefeux à l'antenne.

Le contenu des échanges divulgués

Lors de ces échanges, on entend le journaliste d'Europe 1 conseiller le grandi ami Rachida Dati : "tu vois, je te dis des trucs, prends mes notes. Tu les transformes à ta manière. Je crois que je ne te poserai pas de questions sur le Mali. Je m'en fous, sauf si tu dis : "il faut que la France se retire…le plus vite possible". Bon mais là tu prends des risques d'insécurité, tu vois ?".

Il lui intime ensuite "Mais tu pourrais demander aussi, enfin quand je te pose la question. Est-ce que tu pourrais pas te demander où est passé Valls ? C'est qu'il parle beaucoup à un moment donné, et il disparaît quand on a besoin d'ordre public". Il discute de François Hollande ensuite et lui suggère quelques phrases " Si tu tapes un peu sur lui, tu peux dire qu'il est lui-même désorienté".

L'intégralité de ces échanges a été divulguée sur Mediapart et correspond en tout point à ce qui a été dit sur Europe 1 quelques heures plus tard. Jean-Pierre Elkabbach a tenté de justifier ces échanges par le fait que l'ancien ministre de l'Intérieur avait une "peur terrible de la presse". Ce dernier quant à lui évoque une certaine "langue de bois" à éviter.

Par J.F.