Jean-Vincent Placé : l'ancien secrétaire d’État condamné pour harcèlement sexuel

Jean-Vincent Placé était secrétaire d’État à la réforme de l’État et à la simplification au sein du gouvernement de Manuel Valls, au moment des faits le 25 octobre 2016. Comme le rapporte Le Monde, celui qui est actuellement Conseiller régional d’Île-de-France, a été condamné le lundi 1er mars à 5000 € d’amende pour harcèlement sexuel. Les faits se sont déroulés après un dîner lorsque le secrétaire d'Etat est rentré à son logement de fonction, dans le VIIe arrondissement de Paris. Pour tenir en sécurité le bâtiment ministériel, une gendarme est présente sur les lieux. A son arrivée, le sénateur écologiste de l’Essonne de l'époque, tente de l'embrasser de force, et lui lance : "Venez avec moi et vous verrez, ça va être sympa".

Jean-Vincent Placé a reconnu les faits

Selon le quotidien, la fonctionnaire avait alerté sa hiérarchie, avant que le secrétaire d’État ne lui présente des excuses. La victime avait décidé de déposer plainte en juin 2020. "En tant que femme, et parce que c’est la négation de l’uniforme et de la fonction " a défendu auprès du journal, Yves Claisse, avocat de la victime. De son côté, Jean-Vincent Placé a reconnu les faits et "accepté la proposition de peine faite par le procureur de la République, qui lui semblait juste et raisonnable", a indiqué sa défense. Le Monde précise que Jean-Vincent Placé a été condamné dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et qu'il a accepté de verser 2 000 euros à la victime au nom du préjudice moral.

Par Marie Merlet