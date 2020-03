Jérôme Kerviel ironise sur les Bourses qui chutent à cause du coronavirus

En 2008, la Société Générale annonçait avoir perdu pas moins de quatre milliards d'euros sur les marchés financiers. Alors que tous pensaient que l'affaire allait s'arrêter là, un homme a été mis en cause par le directeur Daniel Bouton : Jérôme Kerviel.

Jeune courtier de 30 ans, présent au sein de la banque depuis plus de trois ans, ce dernier a joué avec le feu. Selon les accusations de la Société Générale, il engagé frauduleusement jusqu'à cinquante milliards d'euros sur différents marchés internationaux.

Alors qu'au départ il touchait des bénéfices, il a ensuite multiplié les échecs ce qui l'a contraint à dévoiler ses manipulations à sa hiérarchie. Après avoir pendant plusieurs mois tenté de couvrir cela, la Société Générale a décidé de porter plainte contre le courtier.

Le procès a débuté le 8 juin 2010. Le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à cinq ans de prison, dont deux, avec sursis et à quatre milliards d'euros de dommages et intérêts. Après un appel, la Cour de cassation décide d'abandonner les dommages et intérêts quelques années plus tard. Il sera malgré tout condamné à verser un million d'euros à la banque. Son histoire a été adaptée au cinéma avec le film "L'Outsider".

un tweet qui divise les internautes

Le coronavirus est plus que présent en ce moment dans le monde entier. En France, le ministre de la Culture, Franck Riester a annoncé avoir été contaminé. En plus des dégâts humains que ce dernier est en train de causer, les marchés financiers s'écroulent.

En effet, le monde est à l'arrêt, donc les Bourses en pâtissent énormément. Cette situation a au moins le mérite de faire rire Jérôme Kerviel. Il vient de poster un tweet illustrant la bourse dans le rouge, qu'il a légendé : "J'étais chez moi toute la journée hein….des fois que…."

Un message qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. Mais deux camps sont apparus. Ceux qui ont trouvé ça très drôle "Génie ! Meilleur tweet du mois celui-là", "Superbe tweet Jérôme ! Je suis un de tes fans de la première heure. Heureux de voir que la SG a dévissé de 17% aujourd'hui".

D'autres rigolent un peu moins de la situation : "5 milliards Jérôme, c'était 5 milliards", "N'hésite pas à t'écraser. Heureusement que tu n'en es plus, tu aurais sans doute eu la folie des grandeurs dans une journée pareille en te croyant bien meilleur que ce que tu n'étais".

J’étais chez moi toute la journée hein... des fois que ... pic.twitter.com/iiNC8FGzaP — Kerviel Jérôme (@kerviel_j) March 9, 2020

Par J.F.