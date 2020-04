Joachim Son-Forget a usurpé l'identité d'Emmanuel Macron sur Twitter

Les internautes ont été surpris ce samedi soir. En effet, ils ont pu découvrir des tweets assez lunaires d'Emmanuel Macron sur Twitter. "Je viens de parler avec @realDonaldTrump. Nous sommes parfaitement d'accord, il fait que les Chinois arrêtent de nous prendre pour des jambons avec leur histoire de pangolin". Ou encore quelques minutes plus tard : "Je punirai fermement tout raout au lendemain du confinement. Hihi. "Raout"…jeu de mots…". Il est même allé plus loin "Les écoles sont ouvertes en Corée du Sud mais uniquement par cours à distance via internet. J'ai vu la même chose au Kosovo. Et nous : 'ouais wallah, on va ouvrir les écoles et les salons de coiffure".

Mais évidemment, derrière ces tweets ne se cachent pas le président de la République, mais Joachim Son-Forget récemment accablé par des élus, qui s'est amusé à usurper l'identité d'Emmanuel Macron sur le réseau social. Changement de nom, photo de profil identique à celle du président de la République.

piratage ou coup de com' ?

Les réactions ont évidemment été nombreuses, de la part d'anonymes ou de politiques. Ces derniers dénoncent le comportement inacceptables de Joachim Son-Forget.

Le député LREM Jean-Baptiste Moreau a écrit : "Mon pauvre @sonjoachim je crois que ta place est définitivement à l'asile psychiatrique et pas au palais bourbon que tu déshonores tous les jours".

La député Agnès Firmin Le Bodo a elle aussi réagi en demandant au président de l'Assemblée nationale Richard Ferrant de "statuer sur ce comportement inacceptable". "Urgent Richard Ferrand statue sur ce comportement inacceptable. Suis députée et fière de l’être, marre de ces comportements irresponsables, de ces "blagues" plus que douteuses de Joachim Son-Forget qui décrédibilisent la fonction politique. Plus que jamais nous devons être responsables".

Le principal intéressé qui a fait parler de lui il y a quelques semaines en relayant la vidéo de Benjamin Griveaux, a réagi quelques minutes après. Il assure avoir été victime d'un piratage "Ben voilà franchement on ne m'a pas piraté méchamment, finalement je trouve assez drôle en regardant ce qui s'est passé, j'aurai presque pu le faire moi-même si j'en avais eu l'idée, rien de grave !"

J’ai enfin pu récupérer le téléphone qui m’avait été subtilisé par mégarde et a mené vraisemblablement à des agissements d’un tiers et momentanés sur twitter. Désolé pour le dérangement à tous mes amis et anciens compagnons de route de LREM qui ont pu se sentir heurtés. JSF — Joachim Son-Forget (@sonjoachim) April 18, 2020

