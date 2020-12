Joe Biden : son hommage déchirant à sa femme décédée

Joe Biden cache un lourd passé. Le nouveau président des États-Unis a connu un drame qui a marqué sa vie : la mort de sa femme et sa fille en décembre 1972. Sa femme Neilia Hunter et leurs trois enfants sont victimes d’un accident de la route alors qu’ils étaient en route pour acheter un sapin de Noël. Leur voiture est alors percutée par un tracteur de semi-remorque. Neilia Hunter, qui a épousé Joe Biden en 1966, et leur fille Naomi Christina, âgée de treize mois, meurent sur le coup. Les deux fils de Joe Biden, Beau et Hunter, également dans la voiture au moment de l’accident, s’en sortent avec de graves blessures et sont transportés à l’hôpital dans un état préoccupant.

Une messe organisée en hommage à la femme de Joe Biden

Ce vendredi 18 décembre 2020 est un jour particulier pour Joe Biden. Cela fait exactement 48 ans que Joe Biden a perdu sa femme et sa fille. Un triste anniversaire que le successeur de Donald Trump a décidé de passer à l’église de Wilmington, en Caroline du Nord, où une messe a été organisée. Neilia Hunter et Naomi Christina ont été enterrées dans le cimetière de l’église de Wilmington. Beau Biden, le fils de Joe Biden décédé en 2015 des suites d’un cancer du cerveau à l’âge de 46 ans, a été enterré auprès de sa mère et sa soeur. Joe Biden était accompagné de sa femme Jill Tracy Jacobs pour cet hommage déchirant. Joe Biden s’est remarié cinq ans après la mort de sa femme. Joe Biden et Jill Tracy Jacobs ont eu une fille ensemble : Ashley. Le prénom de la fillette avait été choisi par Beau et Hunter Biden, les deux fils de Joe Biden qui ont survécu à l’accident.

Par Matilde A.