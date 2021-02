Joe Biden : un porte-parole du nouveau président suspendu pour avoir menacé une journaliste

Depuis son élection, Joe Biden a déjà rencontré une tonne de problèmes. Son prédécesseur Donald Trump ne compte pas lui faire de cadeaux. D’ailleurs, après les résultats des élections présidentielles américaines, l’homme d’affaires a crié au scandale et dénoncé de la tricherie du côté du clan démocrate. Des accusations qui ont été prises au sérieux puisque le procureur général américain, en charge du Département de la Justice, avait autorisé l’ouverture d’une enquête. Finalement, Joe Biden a gagné la bataille. Donald Trump a d’ailleurs quitté la Maison-Blanche le 20 janvier dernier avec sa femme Melania Trump.

"Je vais vous détruire"

Joe Biden rencontre actuellement un nouveau problème. Un porte-parole du nouveau président américain a été suspendu vendredi 12 février 2021 pour une semaine après avoir menacé une journaliste. TJ Ducklo a également tenu des propos sexistes à l’égard de la journaliste. "Je vais vous détruire", aurait-t-il déclaré à Tara Palmeri, journaliste de "Politico", selon le récit de l'incident fait par "Vanity Fair". Tara Palmeri réalisait une enquête et avait contacté TJ Ducklo pour lui poser des questions sur sa vie privée et sa possible relation intime avec Alexi McCammond, journaliste du site Axios. "TJ Ducklo s'est excusé auprès de la journaliste avec laquelle il a eu une conversation houleuse concernant sa vie personnelle", indique Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche, qui précise que TJ Ducklo "est le premier à reconnaître que son comportement n'était pas à la hauteur des standards fixés par le président". Pour Joe Biden, difficile de cautionner ce genre de comportement. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, il avait prévenu ses équipes : "Je ne plaisante pas quand je dis cela: si vous travaillez avec moi et que je vous entends traiter un collègue avec manque de respect, ou être méprisant, je vous promets que je vous virerai sur le champ".

Par Matilde A.