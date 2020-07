John Lewis : la figure des droits civiques aux Etats-Unis est mort

Les Etats-Unis perdent l'un de ses pionniers des droits civiques. Emblématique militant de la non-violence, John Lewis est décédé à l’âge de 80 ans ce vendredi 17 juillet, a annoncé la Chambre des représentants dont il faisait partie. L’élu démocrate a succombé à un cancer du pancréas. Dans un communiqué, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a décrit John Lewis comme "l’un des plus grands héros de l’histoire américaine". "John Lewis était un titan du mouvement des droits civiques dont la bonté, la foi et la bravoure ont transformé notre nation. (…) Que sa mémoire soit une inspiration pour que, tous ensemble, nous agissions face à l’injustice, que nous 'causions de bons ennuis, des ennuis nécessaires'", a-t-elle rendu hommage à ce parlementaire américain élu depuis 1986 à Atlanta.

Fervent défenseur de la justice et de l’égalité

Ancien compagnon de route de Martin Luther King, John Lewis était auprès de lui lorsqu'il a prononcé son célèbre discours "I have a dream" en août 1963 à Washington. Fervent défenseur de la justice et de l’égalité, John Lewis avait combattu à 21 ans, la ségrégation dans le système de transport américain au début des années 1960. Dans son combat en tant que militant, il avait failli succomber sous les coups de la police en 1965, sur le pont Edmund Pettus, à Selma, en Alabama, où il participait à une marche pacifiste contre la discrimination raciale.

Lorsque les manifestations contre les violences policières racistes ont repris à la mort de George Floyd, John Lewis était retourné à Washington pour se joindre à la mobilisation du mouvement Black Lives Matter. A l'annonce de sa disparition, l’ancien président américain Barack Obama a rendu un long hommage à celui qui "aimait tellement ce pays qu'il a risqué sa vie et son sang pour qu'il puisse tenir ses promesses. Et au fil des décennies, il s'est non seulement donné tout entier à la cause de la liberté et de la justice, mais a inspiré les générations qui ont tenté d'être à la hauteur de son exemple".

was a titan of the civil rights movement whose goodness, faith and bravery transformed our nation. Every day of his life was dedicated to bringing freedom and justice to all. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 18, 2020