Juan Branco accusé de viol : l’avocat livre sa version

Selon une information du "Parisien" dévoilée ce vendredi 30 avril 2021, Juan Branco est visé par une enquête pour viol. Une main courante a été déposée par une jeune femme de 20 ans au commissariat du XIVe arrondissement de Paris, au lendemain de sa rencontre avec l’avocat et activiste politique. Selon les premiers éléments de l’enquête et les déclarations de la présumée victime, "la jeune femme et l’avocat auraient échangé sur la messagerie Instagram avant de convenir d’un rendez-vous". Une information confirmée par Juan Branco auprès du quotidien à qui il s’est dit "catastrophé".

"Nous avons commencé à nous embrasser"

Ce vendredi, dans l’après-midi, Juan Branco a pris la parole sur son compte Facebook pour livrer sa version des faits. Celui qui a défendu Piotr Pavlenski, l’artiste russe à l’origine de l'affaire Benjamin Griveaux qui a éclaté début 2020, explique avoir passé sa journée du 25 avril 2021 avec "une jeune femme". "Nous avons passé l’après-midi en marchant, en flânant dans le jardin du Luxembourg, dans les rues, en parlant", poursuit-il avant de décrire la jeune femme en question : "Une femme belle, intéressante, qui me racontait des mondes que je ne connaissais pas". Juan Branco explique ensuite avoir passé la nuit avec la jeune femme. "Nous étions côte à côte, elle m'a donné sa main, je l'ai longtemps tenue. Nous avons commencé à nous embrasser. Cela allait et venait. On ne savait pas trop, on se provoquait, on se refusait puis recommençait. Nous avons beaucoup hésité, j'avais envie d'elle, elle aussi, on se l'est dit, plusieurs fois, et à un moment, je lui ai demandé si elle voulait, et elle m'a dit oui, et nous avons fait ce que deux personnes en ces circonstances feraient", décrit l’avocat.

Par Matilde A.