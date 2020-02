Juan Branco : Apolline de Malherbe lynchée sur Twitter après l’avoir interviewé

Ce lundi 17 février, Apolline de Malherbe a remplacé Jean-Jacques Bourdin au micro de "Bourdin Direct" et a reçu comme invité Juan Branco, avocat et proche de Piotr Pavlenski. L'interview face-à-face en direct sur BFMTV et RMC était très attendue par les téléspectateurs et a fait grand bruit. Le ton entre la journaliste et Juan Branco est rapidement monté et les deux intéressés se sont à de nombreuses reprises écharpés. Le trentenaire a débarqué en revendiquant être l'avocat de Piotr Pavlenski, l'homme à l'origine de la diffusion des vidéos à caractère sexuel portant atteinte à la vie privée de Benjamin Griveaux. Après ce scandale, l'ex candidat aux municipales a annoncé à la presse le 14 février qu'il retirait sa candidature à la mairie de Paris. Depuis, cette histoire fait un véritable scandale et la classe politique est sous le choc. Piotr Pavlenski et sa compagne ont été placés en garde-à-vue et Juan Branco a dénoncé le fait d'avoir été retiré de l'affaire par le parquet parisien et de ne pas pouvoir représenter l'accusé...

UNE INTERVIEW SCANDALE

Lors de cette interview face-à-face, l'agressivité était présente du début à la fin et ce n'est pas passé inaperçu auprès des téléspectateurs. Cette histoire a d'ailleurs pris une telle ampleur qu'Apolline de Malherbe a même été dénoncée au CSA par certains internautes encore sous le choc face aux propos virulents et agressifs de la journaliste envers Juan Branco. Les réactions sur Twitter n'ont pas manqué et quelques internautes ont même comparé cette interview à un interrogatoire. D'ailleurs, la conclusion de la journaliste de BFM a créé un véritable scandale. Elle a déclaré : "Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pavlenski n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur.". Que répondra le CSA face à la colère des Internautes ?

Apolline de Malherbe incroyable!

Vraiment jai jamais vu une telle agressivité lors d'une interview... — Lupinx lulu (@LuluLupinx) February 17, 2020

Je viens de signaler cette interview au CSA, que je trouve hallucinante. Il n'est pas là question de savoir si je suis d'accord ou pas avec vos propos mais il est question de la méthode d'Apolline de Malherbe et de cette interview qui ressemble à un interrogatoire. — Cathyçasuffitmaintenant! (@Cathy_Siegler) February 17, 2020

L'interview de Mme Apolline de Malherbe face à M. Juan Branco, objectivement, est un scandale... ça été un procès en diffamation, une interview à charge, on la sentait très énervée...



C'est une interview scandale.



Pourtant je suis très loin d'être fan de M. #JuanBranco. — Laviesimplement (@Lvsimplement) February 17, 2020

Apolline de Malherbe signalée au CSA, check. https://t.co/I54SWmnP8C — Dr. Juan Branco (@anatolium) February 17, 2020

Avec Apolline de Malherbe ce matin dans #BourdinDirect, c'était juste inaudible et par voie de conséquence inintéressant comme jamais.

Ce fut d'un irrespect total à l'égard de la profession de journalisme et à l'égard de vos auditeurs, et cela mérite un rappel à l'ordre du CSA. pic.twitter.com/tlh8YA9BDN — chronicee (@chronicee) February 17, 2020

Apolline de Malherbe !... Elle est journaliste ou militante politique ? #JeDemande

... car ça commence à se voir ! — (@Dormez_Dormez) February 17, 2020

Est-ce un débat ou une interview? On voit bien qu’Apolline de Malherbe prend parti. Une honte pour le journalisme. — Zoo tu connais (@luz_de_luna75) February 17, 2020

Mais du coup, Juan Branco il a volé le goûter d'Apolline de Malherbe pour qu'elle soit énervée comme ça ?

— Frédérique Daniele (@LaPitchouli) February 17, 2020

>

Apolline de Malherbe en fin d'interview pic.twitter.com/xnP2Xypq67 — Fou jigsaw (@mad_jigsaw) February 17, 2020

Par Non Stop People TV