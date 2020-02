Juan Branco "lynché" par Apolline de Malherbe : pourquoi il saisit le CSA

Lundi 17 février, Apolline de Malherbe recevait Juan Branco, l’avocat de l’activiste et artiste russe Piotr Pavlenski sur BFMTV. La journaliste l'a interrogé sur l’affaire Benjamin Griveaux et sur son implication, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. L’échange entre l’éditorialiste politique et le fervent anti-macroniste a été particulièrement tendu. Une interview qui a scandalisé de nombreux internautes, beaucoup dénonçant la virulence d’Apolline de Malherbe. Sa conclusion a été notamment pointée du doigt : "Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pavlenski n’est pas que l’exécutant et vous le manipulateur". De quoi crier au scandale et à la subjectivité pour certains internautes.

Une interview à charge ?

Face à cette interview qui n’en finit pas de faire scandale, plusieurs téléspectateurs ont décidé de saisir le CSA. C’est également la décision qu’a prise Juan Branco. Contacté par le Huffington Post, l’avocat dénonce une interview "à charge". "La fin de l’interview constitue une forme d’accusation et une atteinte très grave à la présomption d’innocence. Elle m’accuse d’être derrière cette affaire sans aucun élément de preuve. Et elle ferme l’interview là-dessus, donc elle m’interdit de répondre. C’est une accusation très grave portant sur la commission d’une infraction. Mon signalement porte surtout sur la fin de l’interview, mais la fin est éclairée par le reste de l’interview. C’est une interview accusatoire", estime le jeune militant. Reste à savoir ce que va décider le CSA…

Concernant le déroulement de l’affaire Benjamin Griveaux, les deux principaux suspects, Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra De Taddeo ont été relâchés de leur garde à vue lundi soir après 48h. Une mise en examen pour "atteinte à l’intimité de la vie privée" et "diffusion sans l’accord de la personne d’images à caractère sexuel" reste possible.

Par Ambre L