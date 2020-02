Juan Branco sur BFMTV : Christophe Barbier "solidaire" d’Apolline de Malherbe (exclu vidéo)

Lundi 17 février, Apolline de Malherbe a reçu Juan Branco sur BFMTV. La journaliste interrogeait l’avocat de Piotr Pavlenski sur l’affaire Benjamin Griveaux. Leur échange a été particulièrement tendu. Certains téléspectateurs ont pointé du doigt l’attitude et les propos d’Apolline de Malherbe, loin d’être objectifs selon eux. La conclusion de la journaliste lui a valu de nombreux signalements au CSA. "Plus on vous entend, et plus on se demande si Piotr Pavlenski n’est pas que l’exécutant et vous le manipulateur", lançait-elle. Juan Branco lui-même a décidé de faire un signalement auprès du CSA.

"Être rudoyé ,c’est la règle"

Sur Non Stop People, Christophe Barbier a réagi à cette virulente interview. "Je trouve qu’il est gonflé. C’est quand même un individu qui joue dans sa carrière politique – parce qu’il en a une – avec le feu, avec des choses un peu entre deux", a estimé dans un premier temps le journaliste. "Il nous dit ‘je suis l’avocat’, ‘je ne suis pas l’avocat’, ‘je suis dessaisi’, ‘je ne suis pas dessaisi’ et après quand il y a un propos dur contre lui, il saisit le CSA. Mais, il n’est pas capable de se défendre lui-même ? Il a tous les micros. Qu’il vienne se défendre", poursuit le conseiller éditorial de L’Express sur Non Stop People. "Je suis totalement solidaire d’Apolline dans cette affaire-là", ajoute Christophe Barbier qui estime que sa venue sur BFMTV lundi était utile. "Il y a plusieurs personnages dans la distribution de cet épisode politique. Juan Branco est au cœur de cela", estime le journaliste, "[Juan Branco] avait des vérités à dire. Il aurait dû considérer à ce moment-là qu’être rudoyé, c’est la règle".

Par Ambre L