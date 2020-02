Juan Branco a voulu "protéger" Piotr Pavlenski et le dissuader de diffuser les vidéos

Jeudi 27 février, Paris Match est retombé sur une vidéo postée sur la chaîne Youtube de Juan Branco en juillet dernier. Dedans, l'avocat qui se défend d'être le "troisième homme" dans l'affaire Benjamin Griveaux, dénonce la Macronie et exprime sa haine envers Benjamin Griveaux. De quoi relancer les rumeurs concernant l'implication de Juan Branco dans l'affaire… Jeudi 27 février, l'avocat était l'invité de TPMP et dit ne pas être concerné par cette affaire mais souffrir des conséquences. "Il y a un tremblement dans la Macronie assez extraordinaire après cette affaire, j'ai encore deux policiers en bas de chez moi qui planquent, des écoutes qui sont intervenues au dossier contre un avocat qui a été régulièrement désigné mais surtout (...) cette sorte de vague médiatique délirante contre quelqu'un dont personne n'avait véritablement entendu parler auparavant". Selon lui, il serait devenu " le grand ennemi".

Juan Branco : "J'ai essayé de le protéger"

Lorsque Cyril Hanouna demande à Juan Branco s'il est complice dans cette affaire, la réponse de ce dernier est catégorique, "Non je suis avocat et c'est très important de le rappeler au moment où les droits de la défense ont été atteints. Mon client Piotr Pavlenski n'a pas été protégé pendant 72 heures en garde à vue, ce qui est complètement illégal". Mais Juan Branco n'est plus l'avocat de Piotr Pavlenski qui a mis en ligne la vidéo responsable du retrait de Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris. S'il a rencontré l'artiste russe avant la sortie de la vidéo, Juan Branco estime que le choix de Piotr Pavlenski de le désigner comme avocat principal est lié à son "véritable engagement extrêmement radical (...)" qui rassurerait Piotr Pavlenski "d'être défendu par quelqu'un dont il savait qu'il ne lâcherait pas la robe et ne l'abandonnerait pas".

Juan Branco cautionne-t-il la diffusion de la vidéo ? Il reconnaît ne pas "porter de jugement négatif" envers l'acte de son ancien client en tant qu'avocat, et déclare, "Dans une société où tout est pornographique à commencer par des émissions comme celles-ci, la question ne se pose pas tant que ça". Cyril Hanouna en vient à la question de son rôle dans la mise en ligne de la vidéo, a-t-il poussé Piotr Pavlenski ? "Mais non plutôt l'inverse, j'ai essayé de le protéger (…) dès le début j'ai fait un avis juridique où je dis qu'il y a un risque notamment pénal du fait de la diffusion de ces vidéos. J'ai dit 'Vous devriez essayer de contacter des journalistes qui vont essayer de traiter l'information, qui vont par exemple dire qu'il y a des différences entre les discours de Benjamin Griveaux, parce qu'il faut rappeler qu'au départ c'est la démarche de Piotr Pavlenski, et ses actes (…)'".

