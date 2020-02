Julie Gayet opposée à Brigitte Macron ? Sa virulente mise au point

Paris Match révélait le 13 février dernier que Brigitte Macron avait convié à l’Elysée d’anciennes Premières dames. Le but de ce déjeuner ? Evoquer leurs engagements associatifs et humanitaires respectifs. Il s’agissait d’un "échange d’expérience sur la manière de mener leurs engagements" avait glissé à l’époque le cabinet de l’ancienne prof de français.

Autour de l’épouse d’Emmanuel Macron se trouvaient alors Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler. Mais point de Julie Gayet. Prévenue de la tenue d’un tel déjeuner et de sa non-participation, l’actrice et compagne actuelle de François Hollande aurait envoyé un SMS incendiaire à la Première dame comme le relate Paris Match. Toujours comme le relate l’hebdomadaire, l’ultime affront pour la comédienne est que Brigitte Macron envisagerait même un déplacement commun avec Valérie Trierweiler auprès du Secours Populaire, cause soutenue par la journaliste.

La comédienne n’est en rien "énervée"

Invitée de l’émission l’"Interview culture" sur France info ce lundi, Julie Gayet a été très claire. "C’est vrai que j’ai toujours la sensation qu’on nous [les femmes ndlr] oppose. Et puis alors vraiment moi particulièrement, je le ressens en ce moment parce que je lis dans le Match que par exemple je suis opposée à Brigitte Macron. Ce qui n’est absolument pas le cas, que je me serais énervée. Toujours ce besoin de nous opposer alors que pourtant moi à l’inverse, je crois vraiment qu’on doit se respecter et on est plus fortes ensemble", déclare la comédienne actuellement à l’affiche de la pièce "Je ne serais pas arrivée là si" au Théâtre Libre à Paris.

Rdv à 16h15 (& 21h30) avec @IamJulieGayet et Judith Henry pour "Je ne serais pas arrivée là, si..." d' @AnnickCojean dans L'interview culture sur @franceinfo TV ! Témoignages de femmes au Festival Paroles citoyennes les 20 & 21/2 + 3/3 @TheatreLibre_ à Paris ! #femmes pic.twitter.com/gj5hOZqq6I — Isabelle Layer (@IsabelleLayer) February 17, 2020

Par Ambre L