Karim Benzema de retour en équipe de France : Emmanuel Macron réagit

Karim Benzema est aujourd’hui un homme heureux. Après 5 ans d’attente, il va finalement faire son grand retour au sein de l’équipe de France de football. Ce mardi 18 mai, Didier Deschamps a révélé sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour l’Euro 2020. Et Karim Benzema a finalement été choisi plusieurs années après l’éclatement de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Rapidement, le footballeur a réagi à la nouvelle sur Instagram : "Tellement fier de ce retour en Équipe de France et de la confiance que l'on m'accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... Et à tous ceux qui m'ont toujours soutenu" a-t-il écrit en légende d’une photo de lui portant le maillot tricolore. Un retour en grâce qui serait dû à Zinédine Zidane, et qui a fait réagir Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron salue la décision de Didier Deschamps

En déplacement dans l’Aube ce mercredi 19 mai pour la reprise du sport dans le cadre du déconfinement, Emmanuel Macron a répondu aux questions des journalistes concernant les choix de Didier Deschamps : "Je dis toujours en plaisantant qu’il y a deux fonctions terribles : celle de président de la République, et sélectionneur de l’Équipe de France. Je fais partie des 68 millions de sélectionneurs qui chaque martin se disent : 'J’aurais fait ceci ou cela si j’étais Didier Deschamps' !". Et Emmanuel Macron a tenu à saluer le choix de Didier Deschamps de faire revenir Karim Benzema : "Je pense qu’il a fait les bons choix hier. Je vois l’enthousiasme collectif, et donc je suis très heureux pour les joueurs qui sont sélectionnés. Il nous a mis sur le papier la meilleure équipe possible".

Emmanuel Macron sur l'équipe de France: "J'ai une confiance complète en Didier Deschamps, je pense qu'il a fait les bons choix" pic.twitter.com/A1EIt2uvEm — BFMTV (@BFMTV) May 19, 2021

Par Alexia Felix