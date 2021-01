Katy Perry à l'investiture de Joe Biden : les images de son show exceptionnel

Ce mercredi 20 janvier 2021 avait lieu la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Suite à sa victoire aux élections présidentielles organisées en novembre dernier, l'homme politique de 78 ans est entré dans l'histoire des Etats-Unis et est devenu le 46e président du pays après avoir prêté serment à Washington.



Si dans tout le pays l'heure était à la fête, l'ambiance était tout aussi festive à Washington. La cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs anciens présidents dont Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton a été ponctuée par plusieurs discours et par les interventions de plusieurs artistes. Lady Gaga a donc eu l'honneur d'interpréter l'hymne national des Etats-Unis tandis que Jennifer Lopez a chanté plusieurs de ses tubes. De quoi faire oublier que Donald Trump, mauvais perdant, a snobé la traditionnelle cérémonie de passation de pouvoirs...

Katy Perry fait le show à la Maison Blanche

Si tout le monde a complimenté Lady Gaga pour son interprétation de l'hymne national, c'est Katy Perry qui a ensuite volé la vedette après une impressionnante prestation. La chanteuse américaine de 36 ans a en effet eu le privilège de chanter durant la soirée qui a eu lieu quelques heures plus tard.



Une soirée destinée à "célébrer les Etats-Unis", à laquelle plusieurs personnalités telles que Justin Timberlake, John Legend, Demi Lovato, Luis Fonsi ou encore Tom Hanks, ont participé. Katy Perry a alors interprété son tube "Firework" sur une scène située près de la Maison Blanche. Au même moment, un incroyable feu d'artifices a illuminé le ciel de Washington. En simultané, Joe Biden et son épouse Jill ont fait leur première apparition sur le balcon de la Maison Blanche.





C’est pas une chanson que Katy Perry est venue interpréter, c’est un exorcisme pic.twitter.com/KondpmPChH — Romain Burrel (@RomainBurrel) January 21, 2021

Par E.S.