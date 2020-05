Laetitia Avia : La députée LREM accusée de racisme et d’homophobie

C’est une nouvelle enquête accablante signée Médiapart qui a été dévoilée ce mardi 12 mai. Nos confrères ont ainsi révélé que Laetitia Avia, députée La République en marche de Paris qui est en charge d’une loi sur la "haine en ligne", est accusée de racisme et d’homophobie ordinaires d’après cinq de ses anciens assistants parlementaires. Ces derniers ont notamment dénoncé des méthodes de travail agressives avec des humiliations régulières : "Elle insulte souvent les députées qu’elle n’aime pas de 'pute'. Elle se moque aussi beaucoup de leur physique. Il y avait un paradoxe insupportable: elle était capable de piquer de grosses colères ou de nous infantiliser en permanence, mais pouvait devenir tout à fait adorable ou s’excuser quand elle allait trop loin. Psychologiquement, c’est très dur à gérer".

Laetitia Avia présente ses excuses

Dans l’article, les anciens collaborateurs assurent que Laetitia Avia aurait eu des propos déplacés envers une personne d’origine asiatique : "Tu es un faux Chinois, tu ne maîtrises pas Mac". Face à cette enquête accablante, Laetitia Avia a vivement réagi sur la Toile : "Des bouts de messages privés ont été tronqués, détournés et décontextualisés. C’est de la manipulation honteuse, animée par un seul objectif, me nuire et porter atteinte à mon combat politique. Je n’ai jamais été raciste ou homophobe. Au contraire, mon parcours politique n’a pour raison d’être que la lutte contre le racisme et toutes les discriminations. Et je ne reculerai pas dans ce combat". Alors que la députée a décidé de porter plainte pour diffamation, elle a tout de même tenu à présenter ses excuses "à tous ceux qui ont pu se sentir heurtés à la lecture de ces extraits".

Certains sont partis, aucun ne s’est jamais plaint de harcèlement. Presque tous m’ont sollicitée après leur départ, pour me demander des conseils, des recommandations, ou simplement me donner de leurs nouvelles – bien loin du tableau mensonger dépeint par l’article de Médiapart. — Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) May 12, 2020

Mais au delà de ça, et parce que je ne sais que trop à quel point les mots peuvent être blessants, même isolés, j'adresse mes sincères excuses à tous ceux qui pu se sentir heurtés à la lecture de ces extraits. — Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) May 12, 2020

Par Alexia Felix