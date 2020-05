Laetitia Avia : Une plainte déposée contre la députée LREM par ses ex-collaborateurs

Nouveau rebondissement dans l'affaire Laetitia Avia. La députée de La République en marche élue à Paris a été accusée de racisme, de sexisme, d'homophobie, d'humiliations et de harcèlement professionnel par cinq de ses anciens collaborateurs. Une enquête de Mediapart, parue le mardi 12 mai, a relayé leurs témoignages. Certains propos attribués à Laetitia Avia ont même été relatés comme : "On a voté l'amendement des PD", ainsi que "Ça sent le chinois" qui aurait été prononcé d'une manière nauséabonde devant un collaborateur d'origine asiatique. Ces échanges censés rester privés ont indigné la députée LREM : "Ces propos sont tronqués, détournés et décontextualisés. Je n’ai jamais été raciste ou homophobe. Au contraire, mon parcours politique n’a pour raison d’être que la lutte contre le racisme et toutes les discriminations" s'était-ele offensée sur Twitter. Laetitia Avia avait même voulu déposer plainte pour "diffamation" après cette enquête de Mediapart. Cependant, un nouveau rebondissement a eu lieu ce lundi 18 mai.

Une plainte pour "harcélement moral"

Ce lundi 18 mai au matin, maître Maud Sobel, avocate du Barreau de Paris a annoncé à BFM TV qu’une plainte allait être déposée très prochainement à l'encontre de Laetitia Avia pour "harcèlement moral". L'avocate représente les anciens assistants parlementaires de la députée de La République en marche élue à Paris. Les cinq anciens collaborateurs maintiennent leur version des faits et sont prêts à aller jusqu'au bout pour obtenir justice. Une guerre juridique semble être lancée entre eux et Laetitia Avia... Affaire à suivre !

Par Solène Sab