Laurence Sailliet : ses surprenantes confidences sur le sexe en politique

Depuis les scandales sexuels qui ont touché le monde politique, ce milieu fascine. Sur le plateau de "Touche pas à mon poste" mercredi 19 février, la question est posée : Les politiques sont-ils obsédés par le sexe ? Pour en débattre, Laurence Sailliet était sur le plateau de l'émission. L'ancienne porte-parole Les Républicains désormais chroniqueuse sur C8 dans TPMP et "Balance ton post" a confié quelques anecdotes. Et pour répondre à la question, elle est cash : "Un homme politique ça reste un homme. Et donc quand on rentre en politique on n'entre pas au couvent. Donc on a les mêmes faiblesses…" Cyril Hanouna lui demande alors si le monde politique est "chaud", la réponse est positive. Et ce n'est pas tout !

Laurence Sailliet : " Cinq minutes douche comprise"

Si Laurence Sailliet est un peu gênée au début, Cyril Hanouna expose son point de vue, "On se dit normalement que les mecs ils n'ont pas le temps pour aller faire des galipettes…" Mais Laurence Sailliet l'arrête. "Ça peut aller vite !" répond-elle avant de continuer, "Cinq minutes douche comprise par exemple, ils ne sont pas plus longs". Et elle ajoute que cela peut revenir "plus souvent" mais pas "plus longtemps" ! Vient alors la question des femmes. Est-ce que cela ne concerne que les hommes ou pas ? Là encore, celle qui a eu un fou-rire en direct sur CNEWS a un avis tranché. "La politique en général. (…) Il faut dire la vérité car si on fait croire que parce qu'on fait de la politique on entre au couvent et qu'on fait un vœu de chasteté ou un vœu de fidélité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on va être fidèle".

Enfin, Cyril Hanouna lui demande si en tant qu'ancienne porte-parole Les Républicains, elle s'était déjà fait draguer. "Je me faisais un peu draguer, pas trop". Mais pour éviter tout malentendu, Laurence Sailliet avait une technique qu'elle dévoile sur le plateau de TPMP : "Par exemple si vous êtes dans un bureau politique, on vous envoie un sms un peu coquin... Et quand vous sortez, vous allez voir la personne devant tout le monde et vous lui dites 'Merci pour ton message, c'était très sympa, j'ai adoré le compliment !' En général ça calme tout le monde!"

