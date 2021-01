Laurent Delahousse : son coup de gueule contre le guide Michelin dans 20h30 le dimanche

Après avoir brillé sur M6, Mory Sacko vient de signer son grand retour sur petit écran. Ce dimanche 24 janvier 2021, l'ancien candidat de l'émission "Top Chef" était l'invité de Laurent Delahousse dans "20h30 le dimanche" sur France 2. D'emblée, le jeune chef a exprimé l'envie de rouvrir les portes de son restaurant et s'est rallié à ses camarades restaurateurs qui s'insurgent face aux décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire du coronavirus.

Suite à son passage dans le célèbre programme culinaire, Mory Sacko a en effet pu ouvrir un établissement baptisé MoSuke, situé dans le 14e arrondissement de Paris.



Et quelques mois après s'être lancé, le jeune homme de 28 ans a obtenu la meilleure des reconnaissances : le guide Michelin 2021 l'a sacré "Jeune chef de l'année" et l'a gratifié d'une précieuse étoile. "Je peux déjà dire que mon année 2021 est plus belle que 2020 (qui était déjà exceptionnelle)" avait lancé Mory Sacko sur Instagram. Face à Laurent Delahousse, il a en revanche évoqué les complications engendrées par la fermeture des restaurants : "On ne peut pas faire notre métier qui est celui d’accueillir des clients, et de leur servir de la cuisine. C’est un métier d’accueil avant tout".

Laurent Delahousse s'agace en direct

En entendant ces mots, Laurent Delahousse s'est rangé du côté des restaurateurs et a fait part de son agacement : "On peut d’ailleurs se demander pourquoi le guide Michelin cette année a retiré des étoiles" a déclaré le journaliste avant d'ajouter : "Qu’il en donne pour encourager, pourquoi pas, mais dans une année aussi compliquée, en retirer pour certains d’entre eux c’est vraiment la double peine". En juillet dernier, le mari d'Alice Taglioni s'était écharpé en direct avec l'actuel ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti.

Par E.S.