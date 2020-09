Léa Salamé : Valérie Pécresse surprend la journaliste avec un langage très familier

Les politiques sont connus pour leur langage soutenu. Mais il arrive que certains se lâchent par moments et emploient des termes plus familiers. C'était le cas ce mardi matin de Valérie Pécresse. Invitée au micro de Léa Salamé sur France Inter, la femme politique n'a pas mâché ses mots pour parler de la délinquance qui ne cesse de croître en Île-de-France. Et pour faire passer le message, la présidente de la région a utilisé des termes qui n'ont pas manqué de choquer Léa Salamé. Il y a quelques semaines, Valérie Pécresse avait qualifié les responsables d'actes de violences de "nouveaux barbares". Ce mardi matin, elle a présenté ses solutions sur France Inter, d'une manière bien à elle.

un langage étonnant

"Je propose qu'on soit beaucoup plus pragmatique et qu'on aille vers des sanctions qui sont des sanctions qui frappent le délinquant, soit au portefeuille...enfin qui l'emmerdent plus qu'il emmerde la société" a déclaré Valérie Pécresse. Un choix de vocabulaire étonnant mais la présidente de la région Ile-de-France n'en est pas resté là : "Par exemple les dealers, quand on les chope, on devrait pouvoir confisquer le cash qu'ils ont sur eux. Et bien on n'a pas le droit aujourd'hui. Les voyous qui font des rodéos sauvages et qui polluent tout le quartier, on n'a pas le droit de leur confisquer leur moto si ce ne sont pas les propriétaires."

À la fin de l'entretien, Léa Salamé qui a très mal vécu le confinement, n'a pas pu s'empêcher de souligner ironiquement le langage familier employé précédemment par Valérie Pécresse : "On note l'utilisation de gros mots dans la bouche de Valérie Pécresse ce matin". Ce à quoi la femme politique a répondu : "Bah de temps en temps, ça fait du bien !"

Par J.F.