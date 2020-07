Louis Sarkozy : cette nouvelle photo qui choque les internautes

Le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias vit désormais aux États-Unis, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne fait pas parler de lui. En effet, même si certains se souviennent de lui comme étant un adolescent, il a bien grandi. Dans une interview accordée à Paris Match en 2015, il se confiait sur son enfance plutôt particulière à l'Élysée : "C'est un rêve, il n'y a pas un moment où je n'ai pas apprécié ce que j'avais (...) On s'amusait beaucoup. Tout petit, j'étais ami avec tout le personnel, je disais que j'avais 40 papas : les officiers de sécurité, les maîtres d'hôtel... Ils m'ont tous élevé". Aujourd'hui, il a 23 ans, et ne cesse d'enchaîner les différents projets. Il y a quelques mois il faisait le tour des plateaux télés avec sa mère Cécilia Attias pour promouvoir leur livre "Une envie de désaccord(s)".

L'ancien compagnon de Capucine Anav a lancé sa marque de chaussure il y a quelques mois, "Enigma Collection", elles ont été imaginées en hommage à un philosophe. Et la philosophie, Louis Sarkozy connaît bien puisqu'il a été diplômé en philosophie et histoire de l'art à l'université de New-York. À côté de ses études, le jeune homme a une passion bien à lui. Celle des armes à feu. Vivant aux États-Unis, ces dernières sont légales, et le jeune homme prend donc beaucoup de plaisir à s'amuser avec. Il y a quelques mois, il avait déjà créé la polémique à ce sujet en postant une photo de lui sur Instagram : "Les personnes normales : 'Pour mon anniversaire, je veux un nouvel ordinateur'. Moi : 'Pour mon anniversaire, je veux un Kriss Vector'.

Et mardi 30 juin, il a partagé une nouvelle fois sa passion pour les armes à feu. Louis Sarkozy vient de poster une photo de lui avec deux amis, fusils à la main qu'il a légendée : "Histoire létale", en anglais. Les internautes ont été nombreux à réagir dans les commentaires : "Mais que fais-tu donc petit Louis ??" A-t-on pu lire, ou encore "Tu es un inconscient".

Par J.F.