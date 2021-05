Luc Ferry critiqué pour son salaire : L'homme politique pousse un violent coup de gueule

Ce mercredi 5 mai, Luc Ferry était convié sur le plateau de "L'instant de Luxe", émission diffusée sur Non Stop People. L'ancien ministre avait accepté de répondre sans filtre aux questions de Jordan de Luxe. Comme à son habitude, l'animateur s'est intéressé au salaire de Luc Ferry, ce à quoi le philosophe n'a pas hésité à répondre. "Les gens me disent : 'Vous, vous avez quand même votre retraite de ministre'. Mais il n’y a rien du tout. Non seulement, on n’a pas de retraite de ministre, mais quand on est ministre, on cotise soi-même. Donc, j’ai zéro", a-t-il tenu à expliquer avant de poursuivre : "J’ai ma retraite de professeur d’université qui doit être de 3 000 euros et puis, par ailleurs, j’ai mes droits d’auteur […] Je dois aussi avoir une retraite du conseil économique et social qui doit être de 800 euros aussi."

Une somme qui ne conviendrait pas à l'essayiste qui a confié que ses rentrées d'argent n'étaient pas suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et notamment aux frais scolaires importants de ses filles. Des propos qui ont ulcéré les internautes, provoquant une véritable polémique sur Twitter tout au long de la journée. Face à un tel bad buzz, Luc Ferry s'est emporté et a décidé de réagir.

"Il faut sortir de ce monde de merde"

Dans la soirée, l'ancien homme politique a partagé une story sur son compte Instagram pour régler ses comptes avec ses détracteurs. Dans cette vidéo intitulée "Le coup de gueule de Luc Ferry", le philosophe, installé dans son salon, a commencé : "Un journaliste m'a demandé quels étaient mes revenus. J'ai répondu honnêtement, parce que je n'aime pas me défiler, que j'avais ma retraite de prof qui est en gros de 3 000 euros, plus mes droits d'auteur". Perdant son calme, Luc Ferry a poursuivi en colère : "Je ne me plains nullement. Il faut arrêter de m'emmerder avec ça ! Je suis locataire, je ne suis pas propriétaire. J'ai mes droits d'auteur, j'ai ma retraite de prof, rien d'autre. Je ne me plains absolument pas, mais foutez-moi la paix. J'ai le droit d'avoir ma retraite et mes droits d'auteur, mes livres... Je n'ai rien d'autre ! Je n'ai rien volé à personne non plus." Pour conclure, il a terminé sa vidéo : "Il faut sortir de ce monde de merde, où on vous fait des procès alors que j'ai juste une retraite de prof et les droits d'auteur de mes livres. Point barre !" Le message est bien passé.

Par Solène Sab