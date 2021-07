Lucie Lucas : Son coup de gueule contre Emmanuel Macron au sujet de l'environnement

Révélée en 2010 dans la série "Clem", diffusée sur TF1, Lucie Lucas a plusieurs cordes à son arc. Il y a quelques semaines en effet, la comédienne a fait ses premiers pas en politique puisqu'elle était candidate aux régionales sur la liste Bretagne ma Vie. Elle s'était d'ailleurs félicitée des résultats sur Instagram et avait laissé entendre qu'elle voyait déjà plus loin : "Avec 6,52% au premier tour des régionales nous avons sérieusement fait notre place. C’est le tout début d'un mouvement démocratique, écologique et social qui répond à une immense attente citoyenne et qui va prendre une ampleur qu'on ne peut même pas encore imaginer mais qui va finir par remplacer la politique partisane qui ne convainc plus personne... j'en suis sûre" écrivait-elle le 22 juin dernier.

Lucie Lucas fait le bilan de la convention citoyenne

Lucie Lucas et son mouvement future représentent-ils le futur de l'opposition à Emmanuel Macron ? En tout cas la star de "Clem" oeuvre dans ce sens et s'est même attaquée ouvertement au président de la République et à sa politique environnementale mercredi. Pour ce faire elle est revenue sur les 149 propositions formulées en 2020 par la convention citoyenne présidée par le réalisateur Cyril Dion. Celle-ci avait pour but de trouver des solutions efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. Sauf que d'après Lucie Lucas, Emmanuel Macron ne tient pas ses engagements : "Sur les 149 propositions formulées : 26 seulement sont conformes, 10 ne sont pas évoquées, 113 sont amoindries ou abandonnées (+ de 80 %)" écrit l'actrice dans une story partagée sur Instagram. Avec en légende de ce constat, une photo d'Emmanuel Macron accompagnée de deux mots : "La Honte".

Par Benjamin S.