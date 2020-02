Marc Lavoine : Brigitte Macron s'inspire du chanteur pour une noble cause

Depuis qu'elle est Première dame, Brigitte Macron est très engagée en faveur des enfants hospitalisés. Souhaitant les aider au maximum, la femme d'Emmanuel Macron avait rencontré le chanteur Marc Lavoine afin que ce dernier lui explique son concept de Cartable connecté, un dispositif permettant de faire un lien entre l'école et l'hôpital. Alors qu'elle a réussi à obtenir le soutien financier de l'Éducation nationale pour mener à bien ce projet, Brigitte Macron était de passage sur RTL ce mercredi 12 février. La Première dame a ainsi expliqué que ce sont les enfants hospitalisés qui ont fait la demande : "Je vois par exemple les enfants qui sont malades, ce sont les enfants qui donnent l’espoir à leurs parents. Ils sont là, ils veulent y aller, ils ont des projets. Tout ce qu’ils me demandent, c’est de les connecter à leur école. Ils veulent aller en classe".

Une rencontre inspirante pour Brigitte Macron

Et pour répondre à cette demande, Brigitte Macron envisage désormais de mettre en place le cartable connecté, ainsi que des robots et des tablettes : "Nous, la Fondation, on va financer la 4G, quand il n'y a pas la Wifi, pour les connecter à leur classe". Brigitte Macron a également rappelé que tout ce projet a été lancé par l'initiative du chanteur Marc Lavoine : "C'est Marc Lavoine qui m'avait sensibilisé à ça, lui a une association qui s'appelle le Cartable Connecté, et lui le fait déjà, et moi je voudrai développer encore cela à l'hôpital". En juin 2019, Marc Lavoine s'était confié à nos confrères de Télé Loisirs sur sa rencontre avec Brigitte Macron pour parler du cartable connecté : "Je lui dois beaucoup de respect et d'admiration, car un ami m'a donné son contact et je me suis permis de l'appeler (...) Je suis allé lui présenter mon cartable connecté et on l'a mis en place. On a distribué pour l'instant 500 cartables. L'objectif est d'en faire 2000 cette année".

Par Alexia Felix