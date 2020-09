Marine Le Pen fêtarde ? Elle assume tout !

Marine Le Pen est-elle fêtarde ? Quand la question lui était posée à la veille de l’élection présidentielle de 2017, la femme politique niait en bloc, se réfugiant même derrière sa soeur Yann. Pourtant, l’un de ses anciens professeurs et ami de son père Jean-Marie Le Pen la qualifiait de "très médiocre et très fêtarde". Une réputation que la présidente du Rassemblement National avait tenté d’étouffer sur le canapé de Karine Le Marchand dans "Ambition Intime" sur M6. "C’est une réputation qui est un peu usurpée, vous voyez. Je ne suis jamais sortie à Paris, mais en fait, ma sœur Yann sortait à Paris. Du coup, j’ai récupéré sa réputation de fêtarde car il y avait trois filles Le Pen mais c’était sur moi que cela retombait", expliquait l’ancienne compagne de Louis Aliot.

"J’ai fait les choses dans l'ordre"

Une version contredite par ses amis de l’époque dans les colonnes du "Parisien" quelques mois après la diffusion d’"Ambition Intime". Ces derniers n’ont pas hésité à raconter les "nuits endiablées" de Marine Le Pen "au début des années 1990", période "où elle fréquente assidûment la discothèque les Bains, dans le quartier du Marais (Ier), mais aussi le Sinaloa, un club situé près de la place de l’Etoile (XVIe), rebaptisé depuis une dizaine d’années l’Aventure". Si Marine Le Pen a longtemps nié son côté fêtarde, elle a aujourd’hui décider d’assumer. Invitée sur le plateau de Ruth Elkrief ce samedi 19 septembre sur BFMTV, Marine Le Pen a affirmé : "Je ne vais plus dans les boîtes de nuit comme j'allais quand j'étais jeune". Et pourquoi donc ? "Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire la fête, pour être inconscient. Il y a un temps pour faire des enfants, pour les élever. Et puis un temps pour s'occuper un peu de soi (…) Je pense que j'ai fait les choses dans l'ordre", estime Marine Le Pen.

Par Matilde A.