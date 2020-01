Marine Le Pen : pourquoi Franck de Lapersonne avait rejoint le FN (exclu vidéo)

En 2017, Franck de Lapersonne ralliait Marine Le Pen en pleine campagne présidentielle. Fortement critiqué, le comédien avait créé la surprise une fois de plus en quittant le parti d’extrême-droite au bout de quatre mois pour rejoindre Florian Philippot et son mouvement, Les Patriotes. Invité de Jordan de Luxe sur Non Stop People, l’artiste explique les raisons de ce ralliement. "J’ai eu l’opportunité de faire des petits séjours dans des univers politiques qui ne sont pas les miens comme moi je suis un homme de gauche. Une certaine dame blonde [Marine Le Pen ndlr] m’a demandé de venir apporter mon expérience et ma compétence pour un dossier culturel. J’y suis allé pour ces raisons-là au début", indique Franck de Lapersonne.

Le comédien évoque une énorme "bourde"

Le comédien explique également avoir été déçu de l’offre politique proposée par la gauche à l’époque. "Mon souverainisme était agacé par l’abandon d’une pensée patriote typiquement de gauche. Comme beaucoup de Français ont pu l’être à un moment et j’ai fait cette énorme bourde d’aller soutenir cette dame avec laquelle je n’ai rien en commun", martèle Franck de Lapersonne. "Naturellement, je déteste et je vomis l’extrême-droite", ajoute-t-il. Aujourd’hui, le comédien s’est également éloigné de Florian Philippot et est à la tête de son propre mouvement La Gauche Patriote. Sur Non Stop People, l’homme politique qui ne "veut plus jamais entendre parler du Rassemblement national [ex-Front national ndlr]" met en garde : "Les Français ne trouveront pas dans le RN leurs solutions", assure-t-il.

Par Ambre L